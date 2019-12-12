國民黨提名副總統候選人張善政今日晚上參加由國民黨立委許毓仁主持的「集智台灣」臉書直播第一集，爆料前行政院副院長葉菊蘭的觀光協會拿了很多政府補助。張善政批評，發展觀光要有本領，不要只會靠政府補助。

張善政在回應網友提問表示，台灣現在有很多觀光協會，都是因為藍綠問題。今天如果某個協會是藍的，那綠的就會再弄一個綠的協會。

張善政舉例，前交通局觀光局長賴瑟珍卸任後出任觀光協會理事長，結果綠營又去弄一個觀光協會讓葉菊蘭主導，很多政府的案子就都給葉菊蘭。張善政批評，根本是政府帶頭製造混亂，而且許多協會都該清一清。

張善政指出，如果觀光協會只會靠政府的錢，自己沒有本領，那只能準備關了。協會應該要靠自己的能力爭取政府的支持，而不是什麼都沒有就要政府給你支持。

張善政說，雖然很不想提到是觀光受到政治問題干預，但看到的就是這樣子。官欣怡也認同並說，很多協會都在扮演白手套，拿政府的經費在消化預算。

張善政也批評，無能的政府，沒有政績，就會拿錢塞住你的嘴巴，觀光產業和農業都是。現在執政黨撒錢補助旅遊住宿，就是把左口袋的錢放到右口袋，效果有限。張善政也承諾，未來若執政，絕對不會做這些事。

(中時 )