周采詩對瘦身很心急。陳俊吉攝

周采詩享受親子時光。取自臉書

周采詩的兒子已經五個月大。取自臉書

周采詩今年7月生完兒子「侯里榭」，12日在《媽媽寶寶》雜誌舉辦的活動擔任頒獎人，產後首次公開露面，表示忙到沒時間憂鬱，但脾氣有時會差一點，暴躁的時候就會用吃來解決，加上餵母奶需要營養，體重還沒瘦回來；以前工作會有壓力，昨暫時放下兒子，出來放風的心情特別開心，「當媽媽之後，感覺自己好像重新投一次胎」。

她剛生完兒子時曾在臉書分享育兒經，當時出現「玉石俱焚」字眼，昨解釋是要和兒子較勁、奮戰的意思。兒子現在5個多月，她今天笑說一家三口加一隻狗每天有如玩「大逃殺」遊戲，「看誰先掛點，但如果我先出局，他們也不用玩了，因為少了我，他們就沒有生存能力。」

周采詩笑稱兒子不是天使寶是賊寶，哭一哭會看大人一下，哭的時候還會憋氣，她害怕寶寶哭出毛病，容易心軟去抱他，「每次抱他好像石頭，好沉」；兒子還很會假哭，原本和爸爸玩得很開心，一看到媽媽來就馬上變哭臉想討抱。最近周采詩在嬰兒床上架設寶寶監視器，兒子還會找鏡頭，發出「ㄟㄟ」的聲音叫媽媽。

最近周采詩開始退奶，笑稱快要沒藉口了，產後完全沒有變瘦，讓她更心急。至於是否打算生第2胎？周采詩直喊，聽到這句話就會抓狂，「現在先活下來再說吧」。她非常想工作，但評估後很困難，兒子仍處於不穩定狀況，如果拍戲會更吃力，幸好公婆每周都會來幫忙顧小孩，讓她和老公有空出門約會，老公也可以一條龍方式照顧兒子。

(中時 )