南部地區有名男子到小吃店消費，發現女老闆是國小暗戀同學，不禁舊情復燃，經常前往喝酒藉機親近，有天晚上趁店即將打烊之際，竟拉下鐵門，強行脫去女老闆衣褲發洩獸慾，被害人報警逮捕色男，反而說是女老闆主動掀裙子色誘他。

據報案人說，被告經常到店裡喝酒聊天，起先並沒有什麼異常，但是常來較熟之後，經常在幾杯黃湯下肚之後，就藉機吃她豆腐，甚至摟抱偷親她，讓她感覺很不「蘇胡」。

後來變本加厲，經常一坐就是到店裡要打烊還不肯離去，「盧」到女老闆生氣趕人。去年有次客人都走後，她準備打烊，這名國小同學竟然直接把鐵門拉下來，將她壓在沙發上，她雖然一直反抗，但是對方孔武有力，還是被脫去了內褲，將生殖器硬闖，性侵得逞，直到鄰居發現店裡燈光亮著，前來敲門被告才趕緊收手。

但是庭訊時，被告反控是老闆娘主動掀裙子讓他看，再受不住誘惑，所以很「自然」擁抱喇舌有了進一步的親密行為。不過他的說詞未被法官採信，依強制性交罪，判被告4年6個月有期徒刑。

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(中時電子報)