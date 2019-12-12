就在美中貿易戰導致近年來的經濟發展減緩之際，中國大陸的官方與企業正面臨著一項更令擔憂的經濟問題：企業債。這批在過去經濟快速發展期間從全球各地流入大陸企業手上的資金，形式包括各種長短期企業債券，正面臨愈來愈大的贖回壓力。外媒指出，目前已出現債務違約金額高達200億美元，而且還在快速增加，未來2年內還會有數千億美元債券到期。

《紐約時報》報導，過去大陸企業在快速擴張期不斷向外尋求資金，而全世界的投資和借貸者也爭相給獲利豐厚的陸企送上更多的資金。而如今這些帳單將陸續到期，在面臨可能是30年來最大的經濟成長放緩壓力時，愈來愈多大陸企業無法償還貸款，其中包括有政府背景的大型企業與知名大學支持的企業集團。

報導說，大陸企業今年已經出現近200億美元的債務違約，與大陸整體經濟相比，這個數字很小，但是造成的損害正在上升。未來2年，大陸企業將有數千億美元的債務到期，其中包括全球貸款和投資者的2000多億美元。

現在中共面臨著一項艱巨的任務：要弄清楚可以讓哪些公司倒閉。北京一向嚴格控管金融體系，經常對面臨財務危機的公司施以援手，以避免失業問題惡化。近年來中共已比較願意讓企業破產，許多地方政府則是根本缺乏資金來幫助地方的龍頭企業。

報導指出，以前大陸企業違約率很低，但今年違約金額已超過去年，專家預估違約還會快速增長，「現在很多公司經營都很困難」。上周北大方正集團到期企業債2.84億美元已出現違約，該公司是掛靠最高學府北京大學的知名企業，在證券、半導體和房地產領域都有投資。在更早一周前，天津物產集團成為20年來首家未能按時償債的國有企業，這家由天津市政府控股的公司目前有12.5億美元的債務，而天津市也沒有能力挽救。

大陸金融體系在償債重壓下舉步維艱，債券市場只是眾多震盪之一而已。10前的全球金融危機，大陸啟動大規模的經濟刺激計畫，廣建基礎設施，銀行放出資金，地方政府大量舉債。這些舉措帶來了單一國家中規模最大的信貸擴張，銀行系統的信貸規模增加了4倍多，從2008年底的9兆美元增加到今天的40兆美元。

2年前大陸官方開始整頓，包括取締違規的影子銀行產業，允許更多的公司破產，支援國有企業的低息資金陸續收回，並嚴控高風險貸款，地方政府則被削減財政援助。這對較小企業來說，融資變得更困難，利率更節節升高。為此許多企業轉向債券市場向民間籌集資金，而現在這些債券都要到期了。標準普爾指出，陸企業明年必須償還900億美元的債務，這意味著這些貸款機構是全球企業和大陸以外的投資者，2021年還會有1100億美元到期。至於在國內，大陸企業明年將償還6946億美元，2021年將支付7060億美元。

報導說，雖然中共嚴控金融體系，有能力為企業紓困，以防止系統性崩潰。但是如果債券違約繼續增加，影響了國內外對金融系統的信心，麻煩可就大了。

(中時電子報)