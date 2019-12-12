歐洲央行（ECB）周四舉行今年最後一次貨幣政策會議，卻是新總裁拉加德（Christine Lagarde）的處女秀。尤其她要進行ECB自2003年來首次全盤檢討政策，外界認為就算短期不能做出改變，但其對未來政策方向做任何暗示都會影響市場。

外界認為周四會議是拉加德上台後首次大考驗，因為她首要任務是修復因9月再量寬（QE）引發ECB管理委員會的內部撕裂，必須讓大家再團結起來，但她要全盤檢討政策的過程卻勢必造成內部激烈辯論。

她最近愈來愈強調目前ECB政策立場所產生負面的副作用，跟前總裁德拉吉（Mario Draghi）政策未達成目標相較，這些副作用更受其關注。

前義大利財政部首席經濟學家孔多涅（Lorenzo Codogno）認為拉加德一言一行都對市場造成極大影響，因為大家都想從中了解她會否暗示ECB未來政策動向。

他認為ECB周四會後記者會將是金融市場分水嶺。雖然德拉吉卸任前已敲定各項政策執行方向，讓ECB不可能立即改弦更張，但只要市場覺得拉加德有任何暗示，仍會左右金融行情走向。

專家認為ECB未來數周內是否會進一步寬鬆，全在乎其經濟展望與通膨預期。因此ECB周四對未來看法，尤其9月政策效果等都會引發市場諸多揣測。

Natixis歐洲經濟學家舒瑪歇（Dirk Schumacher）認為ECB的2022年通膨預期最重要，這代表其「中期」能否讓通膨朝目標水準方向走。若2022年通膨預測沒有高於2021年，即表示ECB傾向繼續寬鬆。

市場要適應一位新央行總裁是需要時間。外界認為在難以判斷拉加德立場是鴿派抑或鷹派之下，大家不能再像過去那樣跟德拉吉玩猜謎遊戲，也許要看最愛戴圍巾的她，每次身上圍巾的顏色與花紋來猜其想法。

(工商 )