全球最大頂級珍珠珠寶MIKIMOTO旗艦店進駐台北101開幕，全新旗艦店結合當代設計與日本工藝的嶄新風貌，與銀座旗艦店氛圍一致，成為品牌連結台北與東京二地繁華之城的重要里程碑。為迎接旗艦店開幕，13日至15日於旗艦店內舉辦頂級珠寶展，匯集近50件、總價值逾三億的頂級珠寶作品。

為期三日的珠寶展中，將展出多款經典的頂級珠寶作品，其中包括極具現代與優雅的「Jeux de Rubans」系列，以及全新以莫內花園作為設計靈感的「Jardin Mysterieux秘密花園」系列作品，多種的頂級珠寶樣貌讓人目不暇給。這次的頂級珠寶展中，MIKIMOTO也特別展出一款別出心裁的作品「令和Reiwa」鳳凰羽毛造型項鍊，這件頂級珠寶是MIKIMOTO特別為慶祝日本皇室邁入新時代所製作，象徵美好和平，也為台北101的旗艦店，帶來新誕生的美好寓意。

MIKIMOTO特別邀請品牌好友、日本名媛名模森泉Mori Izumi來台剪綵，森泉說，這個緣分始於2004年的巴黎名媛舞會(Le Bal des Debutantes)。在當年的舞會上，MIKIMOTO為森泉設計一套珠寶出席配戴，搭配享譽國際的日本設計師、也是森泉的祖母森英惠所設計的禮服，亮麗出席。隔年，森泉便為MIKIMOTO Debuter系列拍攝形象片。

全新的MIKIMOTO台北101旗艦店中，也將展示出品牌全新推出的第一瓶精品香水—MIKIMOTO Eau de Parfum。除了外型與品牌的連結，其香調也富有MIKIMOTO的獨有特色，以木蘭屬與鳶尾花混合出獨特的花香木質調。

(工商 )