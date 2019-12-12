國民黨副總統候選人張善政提及新住民健保政策時，表示蔡英文沒生過小孩，所以不懂得父母的心。對此，蔡英文今（12）日晚間也作出回應。

蔡英文在臉書PO文表示，「今天有人說，我沒生過小孩，不知道家長擔憂下一代的心情。」執政時全面擴大托育補助、健全社會安全網，「反觀他（張善政）當初做行政院長時，為孩子們做了什麼呢？」

蔡英文說，自己是女性、未婚、沒有小孩，這些身分常被拿來借題發揮，而就像很多投入公共事務的女性一樣，總是加倍努力，拿出更好的成績，想要證明自己，但其實女性並不需要刻意向誰證明什麼，歧視的標籤也不該被看成理所當然。

時代在進步、台灣在進步，蔡英文自信的說，「穿裙子一樣可以做好三軍統帥」、「未婚沒孩子，照樣會照顧好台灣囡仔」，無論有沒有孩子，都不會減損想為下一代做事的心。

最後，蔡英文希望選舉的最後30天，和對手之間可以是優質理性的政策比較，不要充斥著信口開河的歧視和謊言。

(中時電子報)