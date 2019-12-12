國民黨副總統候選人張善政指蔡英文總統沒生過小孩，不知道為人父母的心， 蔡英文今晚反嗆張善政「當初做行政院長時，為孩子們做了什麼呢？」，希望這場選舉的最後30天，不要充斥著信口開河的歧視和謊言。

張善政今天出席新住民座談指出「不好意思說蔡英文沒結婚，沒結婚不是罪過，但她沒生過小孩，不知道這個（為人父母）心」， 蔡英文在臉書表示，「今天有人說，我沒生過小孩，不知道家長擔憂下一代的心情」。

她說自己倒想問他，她全面擴大托育補助、健全社會安全網，反觀張當初做行政院長時，「為孩子們做了什麼呢？」

蔡英文表示，「我是女性，我未婚，我沒有小孩」，這些身分常常被拿來借題發揮。而她就像很多投入公共事務的女性一樣，總是加倍努力，拿出更好的成績，想要證明自己。

但她強調，其實，女性並不需要刻意向誰證明什麼，歧視的標籤也不該被看成理所當然。時代在進步，台灣在進步，穿裙子一樣可以做好三軍統帥，無論有沒有孩子，也都不會減損我們想為下一代做事的心。

她希望這場選舉的最後30天，她和對手之間，可以是優質理性的政策比較，不要充斥著信口開河的歧視和謊言。

(中時 )