國民黨總統候選人韓國瑜上原住民電視台談原民政策，專訪中他承諾若當選，一定會先編列200億經費幫助原鄉地區，且錢不是隨便亂花，而是有優先順序的投入，這才是負責任的做法，當中安全建設擺第一，再來是經濟與把人吸進來的建設。

會中，主持人還提到，「當選之後，會繼續推動原民轉型正義嗎？」韓國瑜說，他絕對會照顧原住民朋友，他請原民同胞信任他，他的個性很像原住民，相信高雄市的原民都能了解，但針對轉型正義問題，他只能說，他會重視、探討並全力以赴，不想說太多又遭有心人士曲解、抹黑。

韓國瑜指出，他對原住民的照顧，高雄的原民絕對感覺得出來，因為他不僅看到重點、也提出對症下藥的解決辦法。他說，他在擔任高雄市長期間，時常深入部落考察，途中他看見原民的4大困難，就是經濟、教育、醫療、建設。

他說，原民朋友多是生產者、勞力者，他們懂得如何種出好農作，但卻不知道如何賣，所以他堅持要幫原民創造銷售管道與協助訊息傳遞，不要再讓他們傻傻地做。至於教育部分，他說，其嚴重性不亞於經濟，雖然他的「母語在家學」說法遭到抹黑，但他絕對不退縮。

他說，學校的正統教育一定要學中英文，這是競爭力的培養，而母語在家學是指「母語可以靠家裡長輩一代一代傳下去」，外界也可以靠辦活動與比賽來增加學習動力。而醫療與建設也可以結合觀光，創造一個原民專屬商圈，讓外國朋友一進來都會眼睛為之一亮。

(中時 )