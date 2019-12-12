俄羅斯海軍唯一的航空母艦-庫茲涅佐夫海軍上將號(Admiral_Kuznetsov Carrier)在大修工作中，發生大火，可能造成兩名軍人受傷，還有報導稱又有兩人失踪。

今日俄羅斯(RT)報導，「庫艦」正在莫曼斯克的巴倫支港口進行大修與現代化改裝工程，結果在今天下午發生甲板失火，據當地消息來源，大火是在船甲板上的第一個動力區發生的，可能是焊接的燃料罐遭到引燃，結果火勢蔓延到600平方公司的甲板空間。

隨後北方艦隊的新聞辦公室澄清，在焊接過程中的失火，造成煙霧釋放到排氣系統中，並且煙霧的來源是局部的，所以情況在控制中，並且船上沒有彈藥，沒有殉爆的危險。

所有工人已從船上緊急撤離。俄羅斯北方艦隊發言人說，有兩名幫助滅火的軍人，因吸入煙霧而而要治療。

В Мурманске произошел пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»



Крейсер загорелся во время ремонтных работ. pic.twitter.com/Dk8uTRE9wo — Актуальная Россия (@RussiaActually) 2019年12月12日

但是也有未證實的消息來源告訴記者，有六人受傷。據說有一名船廠工人頭部受傷。

國營聯合造船公司（United Shipbuilding Corporation）負責人拉赫曼諾夫（Aleksey Rakhmanov）告訴國際文傳電訊社說，人為失誤是起火的原因。

也有報導說，目前有兩人下落不明，但是這個說法還沒有得到官方確認。

「庫艦」於1991年初正式服役，屬於蘇聯黑海艦隊，然而同年年底蘇聯就解體了，於是「庫艦」緊急離開黑海，前往聖彼德堡，成為俄羅斯海軍的唯一的航空母艦。它的二號艦「瓦良格號」在當時的建造進度是80%，之後輾轉由中國大陸購得，再經過多年的修復與改裝，成為大陸的第一艘航空母艦「遼寧號」。

「庫艦」在2016年10月前往地心海東部，加入打擊IS武裝集團的反恐作戰，這也是該艦服役以來的首次實戰任務。到了2017任務結束返回，俄國計畫將它進行大幅度的現代化改裝，然而卻在2018年10月30日，發生浮動船塢PD-50斷電事故，2座吊臂倒下，打破了「庫艦」的甲板，之後PD-50沉沒，雖然「庫艦」受損情況不大，但是失去維修半潛船，就無法進行水下的修理工作。俄國決定將北莫曼斯克的羅斯利亞科沃造船廠(Roslyakovo)的2個乾船塢給打通，這樣就能容納龐大的庫艦。「庫艦」還沒有進入乾塢，目前是進行水線上的修復，沒想到今天又出事故。

(中時電子報)