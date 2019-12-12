國民黨提名副總統候選人張善政、國民黨立委許毓仁及愛碼市智能科技創辦人官欣怡，今日於臉書直播討論觀光產業。官欣怡指出，政府補助新創的經費，很多都跑到只會寫企劃書的吸血蟲身上，還有很多人沒創業過，卻在教人寫企劃書申請補助。

張善政今日與許毓仁及官欣怡一同開講，討論新創科技產業、觀光旅遊產業、以及如何以科技的方式行銷台灣。

官欣怡表示，中國的觀光客不來，對台灣影響很大。但另一方面來說，東南亞的遊客比例因此提高。而國際觀光必須要做到國際多語的服務，如此才能有效提升觀光。

官欣怡說，目前正在做的工作，是將台灣各大觀光景點及知名餐廳，翻譯成各國語言。而最重要的是，不需要下載任何APP，而是用QR CODE，手機一掃就可以翻成各國來台的觀光客所想要的語言。

官欣怡指出，交通部觀光局每年大約有10億的預算，花在購買國外廣告上。大部分就只是在各大城市的地標，買一塊廣告，放上台灣的照片，僅止於此。但真正有效的方式，應該是要有一個的主軸，告訴外國人，台灣有哪些觀光資源是獨一無二。

官欣怡說，台灣到處都有夜市，可是賣的東西都一樣。因為背後的通路和原物料都掌握在少數人手上。但以日本為例，連不同地區的便利商店商品都可以做到在地特色，因此，差異化的作法，是有效提升觀光的更好方式。

官欣怡還指出，在台灣要申請政府補助相當困難。第一個很重要的原因是，審查補助的評委多來自官學界，但這些人根本沒創過業，搞不懂狀況。官欣怡說，第二個原因是，在台灣申請補助有一種很奇怪的現象，就是雨露均霑。

張善政也回應，因為評委都不想得罪人。官欣怡說，也因此，政府補助根本幫不了新創產業，許多錢反而都跑到擅長寫企劃書的吸血蟲身上。有很多民間業者自己沒創業過，但卻在教人怎麼寫企劃書申請經費。

官欣怡建議，補助金額應建立設定分級制度，而創業的過程中的不同階段提供不同的協助，而等到新創成功後，再要求回饋社會。未來這些企業必須回頭來協助輔導新創的小雞，如此給補助才有意義。

許毓仁說，民進黨政府當初說要提升科技，到處撒錢，推出亞洲矽谷計劃，結果後來變成全台各地的房地產開發計畫。現在光是學校端就有168個孵化器，行政院各個部會都有孵化器，連客委會都有。根本是多頭馬車。

(中時 )