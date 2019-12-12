英國國會大選12日正式登場，保守黨黨魁暨英國首相強生（Boris Johnson）與工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn），皆祭出龐大的政府支出來爭奪選票，換言之，不論誰在選舉勝出，英國政府肯定會擴大支出，意味著延續多年的撙節計畫落幕。

英國投票所於12日上午7點至晚間10點開放投票，此為英國在四年內的第三次國會大選。待投票結束後，出口民調將盡快公布結果。

強生為了脫歐提前舉行大選，若是保守黨拿下多數席次，將能帶領英國在2020年1月底與歐盟分道揚鑣。保守黨的民調一直較工黨領先約10個百分點，但近日民調顯示，兩黨的差距逐漸縮減。

強生在競選時期向選民承諾，未來五年將額外借款1,000億英鎊（約1,280億美元），用於基礎建設投資，以及在治安和健保額外投入數十億美元經費。

保守黨計畫提撥220億英鎊翻新學校、建立新的防洪設施和綠化經濟，並打算每年斥資5億英鎊修補路面坑洞。強生的支出計畫還包括交通、高速寬頻和房屋建築。

強生的主要對手柯賓對選民更加慷慨，提出規模達數千億美元的支出計畫，並讓家家戶戶都有免費寬頻。此外，候選人也向選民承諾減稅。

英國候選人矢言擴大支出，代表英國加入其他先進國家的行列，終結維持多年的緊縮財政政策。包括美國、法國、西班牙、荷蘭、芬蘭、德國和日本政壇，相繼宣布擴大政府支出，提振經濟成長。

包括國際貨幣基金（IMF）新任總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva），與甫卸任的歐洲央行（ECB）前總裁德拉吉（Mario Draghi）等官員皆曾指出，政府擴大公共投資將能減輕經濟低迷壓力，用於基礎建設和教育支出，也能創造更穩健的經濟擴張力道。

(工商 )