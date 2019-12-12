三道們建築文創旅店首推超夯追星、追劇、追景、追美食的「ChiLingの花嫁小旅行」一把青。(三道門文創旅店提供／曹婷婷台南傳真)

三大門建築文創旅店開幕暨ChiLingの花嫁小旅行正式推出。(曹婷婷攝)

第一名模林志玲上個月在台南出嫁，掀起一股追星熱潮不說，也帶動台南美術館等周邊追星行程，「三道門建築文創商旅」搭上這股旋風，首推超夯追星、追劇、追景、追美食的「ChiLingの花嫁小旅行」，12月12日起正式公開亮相，不用羨慕志玲姐姐的婚禮風采，來台南旅行也有同等級享受。

業者表示，入住三道門「Chi Lingの花嫁房」，可享巨星等級禮遇，另獨家邀請旅拍名師王小路親臨授課，一起走入電視劇《一把青》等場景1：1拍攝指導，1月底前搭配秋冬旅遊補助入住三道門，推出兩人成行每人只要700元起超優惠住房專案，及多項小旅行套裝行程。

台南三道門文創商旅慶開幕1月底前搭配秋冬旅遊補助1000元，同時加入三道門Line＠好友，立即送300元住宿消費卷，每房等於優惠了1300元，所以兩人成行每人只要700元起即可入住「Chi Lingの花嫁房」享巨星等級的禮遇，有志玲的花嫁點心、佈置，再搭配全新2.0版管家服務，旅客只需一卡皮箱即可入住。再贈送300元美食消費券，包含夜市消費券200元及香見餐飲消費券100元。

三道門建築文創旅店董事長李勳婷表示，不只房價優惠，搭配住房還推出的「Chi Lingの花嫁小旅行」分成加價1800元尊榮，及加價500元菁英專案。尊榮專案由執事管家接待安排房客搭乘復古老車，穿著典雅旗袍，遊台南人氣景點「電視劇-一把青」及「志玲世紀婚禮」包含神學院、台南美術館、台灣四大名園吳園等場景。

菁英專案，則安排騎乘腳踏車。除此之外還加碼邀請手機旅拍名師-王小路授課，限時一季開3堂課(12／20、1／17、2／14)，指名旅拍專案，住房現省1,000元，12／15前報名，住房再折100元。

(中時 )