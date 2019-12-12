2020立委大選只剩下一個月，當選率最接近的10大膠著選區曝光了！《網路溫度計》指出，部分選區選情激烈拉鋸，而全台選情最膠著的地點就是花蓮縣。

《網路溫度計》表示，此次區域立委除了傳統藍綠對決外，第三勢力的民眾黨、時代力量和親民黨也在部分區域提名參選。部分選區因為第三勢力、大環境和個人因素，讓選情呈現激烈拉鋸。突然登記參選的前花蓮縣長傅崐萁，夾帶地方勢力和曝光度，一宣布參選就創造極高的網路聲量和話題，不但衝擊到國民黨黃啟嘉，更對原本領先的民進黨現任立委蕭美琴造成極大威脅，也讓花蓮縣成為全台選情第一膠著的區域。

該《網路溫度計》也點出，全台當選率最接近的10大膠著選區，分別為︰蕭美琴和傅崐萁的花蓮縣選區；北市中正萬華選區的林昶佐與林郁方；新竹市選區的鄭正鈐、鄭宏輝及高鈺婷；新北樹林鶯歌選區的蘇巧慧與黃志雄；高雄左楠的黃昭順、劉世芳；彰化及花壇選區的張瀚天、黃秀芳與黃玉芬；桃園蘆竹龜山的鄭運鵬、陳根德；澎湖選區的歐中慨、楊曜；新北中和選區的邱烽堯、江永昌；台中西屯南屯選區的黃馨慧、張廖萬堅。

(中時電子報)