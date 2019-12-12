明泰（3380）今（12）日宣布，擬斥資16.11億元，以每股16.11元取得仲琦（2419）私募股1億股、另斥資32億元以每股32元公開在今年 12月17日起至明年1月6日期間，公開收購仲琦1億股，一旦跨過最低公開收購門檻5.02％，就可望成就公開收購案，明泰穩坐仲琦第一大股東寶座，且最多可取得仲琦60.8％的股權。

明泰、仲琦12日19時雙雙赴證交所發布重大訊息，攜手宣布明泰擬公開收購仲琦案，仲琦董事長鄭炎為指出，明泰專注於ODM、OEM業務，仲琦則主打品牌，就產品別言之，明泰聚焦在車用、AP、PON市場，仲琦則主攻CABLE，雙方術業各有專攻，未來雙方合作後，可以在品牌、技術、產品上做合作，據此，仲琦決議以明泰為此次私募普通股一億股的應募人，私募價訂為16.11元（約當參考價20.13元的80.03％）。

迎來明泰成為策略夥伴的仲琦，在私募完成募集後，股本將由現行的22.9億元，調升至32.9億元，以膨脹後的股本換算，在參與私募後，明泰可望拿下仲琦30.4％的股權。

除了參與私募外，明泰也將自12月17日起啟動公開收購，收購期迄元月6日止，預定收購數量為一億股，以完成私募增資一億股發行股數3.29億元換算，若全數完成收購，明泰將再拿下仲琦30.4％的股權，總持股比例將追高至60.8％。

(工商 )