7-ELEVEN全台第三家無人店「X-STORE 3」，將於12月13日在高雄前鎮區盛大開出，首次結合無人店、Big 7及品牌複合店模式，打造一間獨棟的全新門市，也兌現統一集團董事長羅智先「一年開一家」無人店的宣示！

據小七介紹，「X-STORE 3」共導入智能冰箱、自助結帳、咖啡智FUN機、掃描式咖啡機、電子標籤、AIoT人工智慧物聯網、AI全類別銷售預測系統、智能ATM等超過15種科技設備應用。

「X-STORE 3」星海灣門市位於高雄三多商圈（高雄市前鎮區林森三路1號），總營業面積92.4坪。7-ELEVEN表示，該店除了全面升級科技設備外，最大特色是首度結合複合店型態，規畫「自助體驗區」、「迷你商店」與「Big 7複合店」，涵蓋超商、咖啡、閱讀、烘焙、現打啤酒等不同業態。

7-ELEVEN指出，根據北部兩間「X-STORE」銷售觀察，消費者會根據當下情境選擇適合自己的購買途徑，如尖峰時刻選擇自助結帳減少排隊等待時間，離峰時段則放慢步調到門市內遊逛；至於「Big7」多業態複合的模式，亦有助讓消費者停留時間更長，單店業績平均每月成長1～2成，更較一般門市業績平均成長2成以上。

針對科技設備特色，7-ELEVEN表示，「X-STORE 3」首次引進「咖啡智FUN機」，強調免店員、免下載程式、免預約，只要使用icash2.0支付，35秒簡單四個步驟，就能自行製作一杯CITY CAFE，讓購買咖啡流程更快速便利。

另，這次全新升級的「自助結帳系統」也可配合商品檔期優惠、OPEN POINT會員累點功能，結帳時也可使用多元支付模式，包括悠遊卡、icash2.0、一卡通、OPEN錢包、icashpay與人臉辨識結帳系統（FACEPAY），提供消費者多樣化的支付需求。

此外，該門市2樓規畫為「Big7複合店」，除了不可思議咖啡館、博客來、現烤烘焙外，7-ELEVEN表示，這次首度導入的「柏克金啤酒複合店」，首度於門市內規劃酒吧區，販售德式小麥及超商獨賣的三月鮮釀啤酒，於店內飲用以玻璃杯盛裝在地生產的鮮釀啤酒，並有完整的客席區，讓消費者用餐時彷彿置身小酒館。

還有因應5G時代即將來臨，7-ELEVEN也指出，台北「X-STORE 1」與「X-STORE 2 」將設置中華電信5G體驗區，未來隨著5G系統建置，高雄也會規畫提供5G體驗場域；「X-STORE 3」也將規劃設置中華電信MOD體驗區，讓消費者坐在門市就能觀覽全球，提供更多元的數位體驗。

(工商 )