麻豆新樓醫院自2014年起社區周邊21家基層診所醫師攜手打造「社區醫療群」，透過雙向轉診，提供民眾有效率的整合性醫療照護。2017年全年社區醫療群轉入人次為602，2018年720人，今年截至9月已有692，轉診人次逐年增加，顯示社區醫療群的成果。

配合中央健保局實施家庭醫師整合性照護制度計畫，麻豆新樓醫院成立曾文、麻豆麻新及社區共3個「社區醫療群」，訂定合作照護機制，如雙向轉診、共同照護、健康管理預防衛教及多重慢性病整合照護，並且定期舉辦社區醫療群事工會議、個案研討會及繼續教育。

社區醫療群由具備家醫科、內外科、身心內科、婦產科專長且受過完整家庭醫學照護訓練及相關次專科訓練的醫師，於各診所所屬社區提供民眾優質、整體性的醫療服務及照護品質，加強民眾建立「大病至大醫院、小病至診所」之觀念。

麻豆新樓醫院副院長唐秋敏表示，透過雙向轉診制度，可以提供民眾更有效率的整合性醫療照護，強化醫院與基層診所醫療群合作，落實病患轉介與追蹤服務。

對於就醫民眾的好處是「就醫先到診所、病情需要再轉診」，透過轉診制度可降低民眾部分負擔費用。醫院也鼓勵民眾在住家附近的社區，找到值得信賴的家庭醫師，為全家的健康把關。

(中時 )