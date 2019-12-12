「夾克之亂」民進黨戰袍秒殺，比阿妹演唱門票還難買。摘自民進黨臉書

民進黨「護國保台 飛行夾克」今晚8時20分開賣，15分鐘秒殺，400件的夾克全部售罄，更數度造成系統大當機。不少人操作了20分鐘好不容易點進去，全顯示售罄，有網友打趣說，「下周民調要是掉一波肯定就是夾克之亂XD」；有人說，「比張惠妹演唱會票還難買」。

民進黨的「護國保台為民主而戰」飛行夾克，這一波製造800件，其中400件搶先韓陣營在今晚8時20分在官方臉書開賣，只要捐款2020元，就回饋一件。民進黨開賣前強調，護國保台的第一步就是穿上這件抗寒Han、防風、防滲透的夾克，1月11日投下「3️張選票挺台灣」！

由於限量發行，線上一開賣就造成搶購，比訂購春節返鄉車票還難，15分鐘就全部秒殺，更數度當機，沒搶到的支持者，在官網下面留言，一片哀嚎，加碼聲不斷。

有人留言，「到黨部去敲碗抗議數量太少！」還有人說，「我的老天鵝........為什麼這麼冷還買不到外套這真的合理嗎？」有人留言「比張惠妹的演唱會門票還難買」；有人說「當機中，齁齁 弄的像買jordan限量球鞋一樣 表示真的搶手 」。

「護國保台 為民主而戰 飛行夾克」是飛行夾克迷的黨主席卓榮泰的構想，不管走到哪總是看他一身俐落的飛行夾克，主席的招牌戰袍引起大家注意，從行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、到立委參選人阮昭雄等人都曾穿著飛行夾克跑行程。在太多人詢問之下，民進黨出品供黨公職今年選戰使用、胸前有928字樣的綠色飛行夾克戰袍，在今年9月28日黨慶全代會公開亮相。

這件MIT訂製的飛行夾克，象徵全黨就戰鬥位置，啟動選戰模式，兩側電繡臂章分別使用老鷹及玉山主峰意象，象徵蔡英文 Tsai Ing-wen總統守護台灣領空、捍衛民主自由。

由於國民黨這次選舉也把飛行夾克當戰袍，因此藍綠兩黨飛行夾克瞬間炙手可熱，險些造成「飛行夾克之亂」。

(中時 )