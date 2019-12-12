菲律賓央行12日將基準利率維持在4.0％不變，符合市場普遍預期，主因在於通膨溫和成長。官員表示，通膨未來幾年可望攀升至央行設定的2％~4％區間中間值，今年通膨率預估為2.4％，明後年通膨率皆為2.9％。

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