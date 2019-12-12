菲律賓利率維持不變 符合預期 23:092019/12/12 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓央行12日將基準利率維持在4.0％不變，符合市場普遍預期，主因在於通膨溫和成長。官員表示，通膨未來幾年可望攀升至央行設定的2％~4％區間中間值，今年通膨率預估為2.4％，明後年通膨率皆為2.9％。 (工商 ) #央行 #通膨 #通膨率 #菲律賓 #利率 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球央行搶黃金 人行連10月增持 04:092019/12/08 話題觀察 股債攻守易位 熱錢奔向台股 04:092019/12/08 財經要聞 提前慶菲律賓耶誕節 桃市府飄南洋風 17:152019/12/08 生活 近8成菲律賓民眾：菲美關係較菲中關係更重要 19:162019/12/08 國際 六角11月營收4.22億元 年增31.11％ 17:102019/12/09 財經 反恐有效 菲律賓南部將可解嚴 17:042019/12/10 國際 美股泡沫破滅警訊！ 外資揭美經濟數據強勁假象 00:042019/12/11 財經 銀行買央行NCD 適用2％營業稅 04:102019/12/11 金融．稅務 低通膨時代 特別股、新興市場債為亮點 15:242019/12/12 財經 ECB周四政策會議 拉加德處女秀 22:162019/12/12 財經 財經熱門新聞 北京報復川普見成效！美汽車業噩夢來了 - 財經 慘！1年3度裁員 「陸版特斯拉」拉警報？ - 財經 台積電7奈米爆棚 三星啃骨？答案讓人驚 - 財經 陸爆新關稅慘劇？! 他撂狠話 全球嚇死 - 即時 比核彈驚人！台積電暴衝334元逆天價 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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