美國10、11月預算赤字暴增12％ 23:052019/12/12 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國財政部11日公布，聯邦2020財年（10月起算）前兩個月，政府預算赤字年增12％至3,430億美元，主因在於軍事與醫療支出增加。在這段期間，聯邦支出年增7％至8,140億美元，高於聯邦歲入年增3％至4,710億美元。 (工商 ) #聯邦 #美元 #12 #美國 #支出 也許您會感興趣 推薦閱讀 12強表現不能加薪 張奕舌戰球團：「等著看」 15:542019/12/10 體育 Jabra最小的TWS耳機 Elite 75t在台上市 16:092019/12/10 財經 晟楠股票自12/11起預收款券 17:502019/12/10 財經 icash Pay單筆消費滿百 OPEN POINT回饋20倍 18:222019/12/10 財經 要中方買更多農產 美傳擬推遲新一輪關稅 22:102019/12/10 財經 王品台灣事業群表現好 店數減少營收卻增加 08:532019/12/11 財經 雙12買氣旺！「1212暖冬盛典」活動業績增逾2成 11:442019/12/11 財經 大陸春運首日火車票 12日開搶 11:502019/12/11 兩岸 陸股11日弱勢盤整 滬指漲0.12％ 12:232019/12/11 財經 台中「濤~海的聯想曲」三校聯合展 畫作、舞蹈詮譯海的想像 15:082019/12/11 生活 財經熱門新聞 北京報復川普見成效！美汽車業噩夢來了 - 財經 遠航停飛！合庫放貸22億元成最大債權苦主 - 財經 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 陸爆新關稅慘劇？! 他撂狠話 全球嚇死 - 財經 雙12衝一波 台灣之星送3年4G吃到飽 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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