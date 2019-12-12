美國財政部11日公布，聯邦2020財年（10月起算）前兩個月，政府預算赤字年增12％至3,430億美元，主因在於軍事與醫療支出增加。在這段期間，聯邦支出年增7％至8,140億美元，高於聯邦歲入年增3％至4,710億美元。

(工商 )