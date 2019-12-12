阿沁。陳俊吉攝

阿沁的老婆花花和兩個女兒。取自臉書

一家四口甜蜜。取自臉書

F.I.R阿沁首次擔任戲劇音樂總監，為客台戲劇《四分之3》量身製作片頭、片尾和插曲，歌詞先用國語寫下來再翻成客語，他笑稱寫1首等於做2首的概念，耗費近半年打造偶像劇風格配樂。他12日出席《四分之3》記者會，分享自己是「女兒控」，前幾天睡覺前還被女兒狂親快10分鐘，但也覺得自己有點太寵女兒，「我怕她們得公主病」。

他剛與團員跑完大陸商演回台，透露4歲、2歲的女兒「花苞」、「朵朵」剛看完《冰雪奇緣2》，耶誕節可能帶老婆花花和女兒們去香港迪士尼玩，過去他曾帶妻女6度造訪迪士尼，包括3次上海、2次日本、1次香港，他都是當妻女的專屬攝影師。

最近許多明星夫妻失和，和老婆結婚5年的阿沁，坦言1年前因工作太忙，和小他14歲的老婆沒戀愛感，某天看到一篇網路文章提到「不要把老婆當家人要當情人、女朋友」，於是他先改變自己，也空出時間和老婆多相處，被問是否想拚生兒子？他說現在很享受女兒陪伴，再生一胎怕老婆太累。

(中時 )