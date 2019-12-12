東和鋼鐵公司及基金會完成第六屆「東和鋼鐵國際藝術家駐廠創作計畫」，分別是以雕鑿鑲嵌金工技法獲日本國寶尊稱的中川衛，與以東方思維為創作主軸的雕塑家黎志文，兩人創作思維皆透露對人文傳承內涵的傾慕，包含天圓地方的宇宙觀、造字傳統，以及日本傳統工藝造型技法等。

中川衛將鋼鐵雕塑與金工技法，融入日本傳統藝術形式的屏風畫中，在粗獷與細膩之間的拿捏，展現令人驚豔的創作技巧。

黎志文以廢棄鋼材和鋼板，結合石材、陶進行創作，延續早期作品從中國造字原理六書中的「象形」、「會意」等概念找尋靈感，並將之立體化，展現形與空間之間和諧的生命觀，並且賦予鐵這項冰冷材料更多人文與哲學的想像。

在駐廠創作過程中，兩位藝術家不斷面對與回應在鋼鐵工廠創作和日常創作有所不同的體驗，作品突顯各自創作背景及思想方式，皆有跳脫以往創作脈絡的新嘗試。

中川衛表示，將繼續嘗試使用鐵做為素材創作。對東和鋼鐵廠區同仁而言，參與藝術家在苗栗廠的創作，並協助克服限制、製作完成作品，是再次達成跨領域協作的挑戰。

東和鋼鐵自2009年起與國藝會合作藝術家駐廠創作專案，至今與逾十位藝術家合作，並舉辦高雄國際鋼雕藝術節、FORMOSA雕塑雙年展、國際袖珍雕塑展等，將臺灣藝文推向國際。

(工商 )