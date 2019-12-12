藍委赴外交部抗議楊蕙如案，引發推女警、受傷送醫等後續話題。國民黨副秘書長蔡正元今晚在臉書發文，直指是民進黨故意設計製造新糾紛，來轉移楊蕙如、吳釗燮違法違憲，太多善良的國民黨人要求陳宜民道歉，就掉入綠營要轉移焦點、瓦解藍軍士氣的連環陷阱。

蔡正元也強調，國民黨絕不拋棄同志，國民黨主席吳敦義定調陳宜民是「小意外」，就是聲援戰場同志的最佳策略。

蔡正元以「國民黨不拋棄同志」為題發文說，國民黨絕不會、也不該拋棄上戰場的同志；上戰場就有受傷的風險，不上戰場就可以邊喝咖啡，邊說風涼話。

他說，當得知吳釗燮破壞民主機制，找警察阻擾立委進外交部時，雖然事前完全不知此事，他立即判斷，民進黨在設計製造新的糾紛來轉移人民對楊蕙如的憤怒。因此保護這些戰場上的立委，就是黨最重要的任務。

果不其然，綠營和綠媒全力攻擊陳宜民推拉「女警」，陳玉珍、林奕華入「重症病房」，把這種小事大聲嚷嚷，跟那些製造假車禍詐財的人，一樣的大聲叫喊。

他說，綠營和綠媒充份利用台灣弱智的媒體和網路環境，擴大這些八卦聲量，就是要轉移焦點。包括事後厚顏無恥的提告劇碼，都是不斷創造焦點轉移聲量，讓國民黨和人民失神，忘記楊蕙如和吳釗燮的違法違憲。

蔡正元說，這個陷阱在第一時間就被他識破，因此立即呼籲黨內同志要聲援陳宜民和陳玉珍，不能把他們拋棄在戰場上。無奈國民黨人大多太善良，不知民進黨的險惡連環計，許多人反要求陳宜民道歉，這就更加掉入陷阱，今天那位「女警」提告陳宜民，也更加證實這是連環計陷阱。

他說，陳宜民是大牌醫師出身，這次不分區未能再列安全名單，是因此已參加區域初選，否則再列安全名單機會很高。有些未再列安全名單的不分區立委，立院黨團總召曾銘宗都不易找人，陳宜民還肯跟著曾銘宗上戰場，國民黨中央倍感難能可貴，絕不可能要求陳宜民向綠色陷阱道歉。

蔡正元強調，國民黨人要永遠記住，不管在任何險惡的時刻，絕不可拋棄上戰場的同志，選戰就是戰爭，進攻時要攻勢凌厲，防守時要維持士氣。綠營就是要引誘國民黨拋棄戰場同志，來瓦解藍軍士氣，國民黨主席吳敦義定調陳宜民是「小意外」，就是聲援戰場同志的最佳策略。

(中時 )