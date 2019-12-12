神秘人士稱教部高教司長朱俊彰手拿的博士論文3冊(左方小圖)，是在跟彭文正求救，還質疑右邊那一本是蔡2019掰出來的論文。(翻攝《政經關不了》)

蔡英文總統論文門，網路節目主持人彭文正爆料說，論文門快要撥雲見日，愈來愈多秘密證人浮上檯面。有一個跟政大、教育體系非常熟悉的人，跟彭說，教部高教司長和政大正副校長都是他的「隊友」。

彭文正在《政經關不了》透露，不久前，有一個跟政大、教育體系非常熟悉的人，而且也是檯面上的人，一直在找他，後來兩人見了面。神秘人士告訴彭，不管是政大校長郭明政、副校長王文杰或現在的教部高教司長朱俊彰，他們都是你的「隊友」，他們不斷告訴你「摩斯密碼」，一直丟出「瓶中信」跟你求救，你卻把他們打成敵人。

彭文正嚇一跳說，怎麼可能？神秘人士講了兩個線索，為什麼教育部高教司長朱俊彰要在記者面前拿出這張圖，他是在跟你喊救命，彭回說，怎麼會，我聽不懂，他還差點要告他，秘密證人說，將來他們會是神一般的隊友，別把他們打成豬隊友，上了法庭打官司，他們都是你最好的證人，他們不敢做偽證。他們這些人，包括政大法律系所辦那些人，他們都是你最好的證人，這些人千萬要保護他，他們發求救信號，你怎看不懂？

神秘人士還說，教部高教司長朱俊彰手拿的博士論文3冊，質疑右邊那一本是蔡2019掰出來的那一本，擺明告訴你，蔡1984年應聘時沒有論文，是在跟彭打密碼，彭竟還酸他，朱還暗示當時蔡擔任副教授時，不管是升等或重審的博士論文都是2019年的。而政大副校長王文杰說的3個時間點，蔡是1984年8月先聘、1984年12月後審、1986年1月拿到副教授證書、內行人一聽就懂了，到此，彭說破案了？！

(中時電子報)