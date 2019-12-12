高以翔猝逝，親友不捨。取自臉書

高以翔上個月27日凌晨因錄製浙江衛視《追我吧》節目猝逝，親友們及粉絲十分哀痛及不捨，近日微博上出現許多當天現場急救畫面以及目擊者音檔，高以翔的媽媽今透過高的經紀公司傑星發聲明，「請大家不要再傳以翔當天傷感的文字與畫面。請大家給予家屬一些空間沈澱心情」。

高以翔的媽媽首度對外發聲，指出：「這段時間家屬深深地感受到各位的關心與愛，以翔15號就要跟大家告別了。我們誠摯的希望在這段時間裡大家能用一種溫暖與愛來一起祝福以翔；也請大家不要再傳以翔當天傷感的文字與畫面。請大家給予家屬一些空間沈澱心情！再次感謝大家的祝福與關心。」

在15日告別式的訃聞圖片裡，由高以翔的兩位哥哥曹志傑、曹志凱（高宇橋）名義發出，提到：「我們心愛的以翔於2019年11月27日離開了我們，以翔總是心地善良、待朋友溫暖大方、對家人孝順關懷，這麼好的他，就像是上天派遣的天使，來到人間留下所有溫暖美好，感謝大家對以翔的關愛 ，讓我們一同以最深的祝福與懷念向以翔珍重道別。」

(中時 )