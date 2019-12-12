據朝中社12日報導，北韓外務省發言人當天發表談話譴責美國提議舉行討論朝鮮問題的聯合國安理會屬於“挑釁”行為，並暗示北韓將重新走上強硬路線。

韓聯社報導引述北韓外務省發言人稱，美國召集這次會議是搬石頭砸自己腳的愚蠢行為，這讓北韓下決心該走哪條路發揮了決定性作用。該發言人稱，在年底期限即將到來之際，美方對朝挑釁不斷升級，先是國務卿蓬佩奧要求各國徹底履行聯合國對朝制裁決議，之後又要求召開安理會討論北韓問題，再一次拿我們的自衛性武裝現代化措施說事，發起敵對挑釁行為。

北韓外務省發言人稱，即使朝美重啟對話，但到了真正對話的時候美國明顯又拿不出方案。朝方此前已經闡明，已經沒有什麼再可失去，無論美方作出何種選擇，我們都已做好準備。談話指出，美國不時發射洲際彈道導彈，卻不允許北韓進行其他國家都可以進行的正常武器試驗，此舉企圖徹底解除朝鮮武裝，暴露了美國的強盜本性。

該發言人還指出，以維護國際和平與安全為基本使命的安理會卻在拿主權國家的自衛措施說事，這是對《聯合國憲章》主權平等原則的暴力蹂躪，也再次證明了聯合國安理會只是美國的政治工具。

紐約時間12月11日，聯合國安理會應美國提議，在總部舉行會議討論北韓導彈問題。美國在會上表示，美方已做好與北韓靈活談判的準備，但若朝方挑釁，安理會也應做好應對準備。

另據悉，美國國務院對朝代表比根在與安理會15個理事國進行會談後，將於15日左右訪韓，並可能會在板門店等地尋求與朝方接觸的可能性。

(中時 )