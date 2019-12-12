遠航地勤人員與執飛機組員在所有乘客下機後，特別在飛機前拍大合照留念。（機組人員提供）

遠航熄燈末班機抵台 機組員地勤不捨合照（機組人員提供）

遠航最後一班執飛機組員在所有乘客下機後，拍大合照留念，似乎在為可能是最後的一天的飛行任務留下紀錄。（機組人員提供）

遠東航空無預警宣布因長期虧損及資金籌措困難13日起停飛，最後一個航班FE-128在晚間10時20分許返抵桃園國際機場，機組人員與地勤人員都私下表示很不捨，在所有乘客下機後，特別在飛機前拍大合照留念，為最後的一次的飛行任務留下紀錄，希望公司繼續努力度過難關。

遠航FE-127航班在12日下午飛往中國大陸的合肥後，回程的FE-128航班在晚間10時20分許，返抵桃園國際機場，若遠航確定無法恢復營運，這班飛機將成為遠航的最後一個航班。

遠航地勤值班人員幾乎全員到齊，特別搭乘接駁巴士前往接機，在所有旅客下機坐上接駁車後，也特別與機長、空服員拍下最後的畢業照，機長也向大家握手致意，感謝大家長期的合作服務旅客。

執飛機長私下表示，大家都很不捨，但很開心圓滿達成最後一趟的飛行任務了，地勤人員及機組人員彼此的感情都很好，所以大家特別到停機坪接機，一起拍攝大合照。自己在遠航服務已經10年，未來會先暫時休息一下，也希望公司可以獲得協助，讓事件有個美好的結果，讓公司繼續運作。

航空公司表示，這一班飛機原本搭載141名乘客，協調後剩下40名飛回台灣。許多乘客也知道遠航明天起暫時停止營運的消息，不過他們也表示並不擔心，相信旅行社會有完善的安排。

(中時 )