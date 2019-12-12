美國陸軍新開發的PrSM能在岸上直接進行反艦打擊

美國武器開發商洛馬公司與雷神公司競逐的陸軍精確打擊導彈系統，在雷神的試射因故延期後，洛馬的PrSM精確打擊導彈試射如期進行並獲成功。未來洛馬這型以陸軍高機動性多管火箭系統(HIMARS)發射的精準導彈，將把射程擴展到原《中導條約》所限制的500公里以上。在競標結果出爐後，美國陸軍希望PrSM能在2023年開始部署。

《防務新聞》報導，洛馬公司發布的聲明中說，該公司研發的PrSM精確打擊導彈12月10日在新墨西哥州的白沙導彈靶場進行了首次試射，已獲得成功，所有測試目標都已達成。這次是從美國陸軍高機動性多管火箭系統的發射器發射，向目標飛行約240公里。

該公司精確射擊和戰鬥機動系統副總裁坎伯爾(Gaylia Campbell)說，PrSM團隊為這種導彈的設計和開發辛勤工作，這次測試研發以來各組件的多次測試中最新成果，導彈飛行的航道範圍和準確性都已達標。

消息人士稱，洛馬公司原本打算在雷神公司之後試射，但雷神遇到了點技術問題，試射從11月推遲到明年初。

美國陸軍的目標是在2023年部署新的PrSM，這比原先計劃提前了數年。陸軍還計劃在對兩家公司的PrSM進行關鍵測試後，要求其擴增最大射程。

報導說，PrSM原先設計的最大射程為499公里，這是美國與俄羅斯簽訂《中導條約》(INF)所規定的射程限制。美國已於8月退出了該條約後，因此陸軍勿須再遵守導彈的射程限制。

陸軍官員表示，根據兩家公司提出的PrSM測試數據，導彈的射程可達到550公里。不過這仍需要等到他們進行試射並實際觀察後，美國陸軍才會考慮要求調整最大射程。

(中時電子報)