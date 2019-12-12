南山人壽代理董事長尹崇堯人事案，歷經金融業首見的兩次面試後，金管會12日宣布現階段不核准，不過如果南山董事會未來仍想讓王子接班，前金管會委員表示，關鍵在「有沒有真正打過仗」，應該先從經、副理做起，在直接接觸保險業務的職務磨練。

前金管會委員透露，過去金管會若認為金融業者提報的董事長人選有疑慮，大多使用「補件拖延戰術」，不斷要求業者補件，暗示業者「知難而退」。

但是曾經出現一個案例，某銀行董座人選因資格有疑慮，一直被要求補件，來回有半年之久，業者也沒有換人，銀行局遇到燙手山芋，只好把該案提交給當時仍是委員制的大委員會。不過，時間已經拖太久，該董座人選已經開始對外以董座身份簽約，金管會只好有條件通過，並要求董事會為期間決策負責，「當時勉強過關後，沒過幾個月，董事會就把那位董座換下來」。

前委員認為，這次金管會主委顧立雄在兩個多月的時間內，就乾脆地做出「不准」決定，而不再用「附條件核准」的老方法，直得肯定。

前委員表示，尹崇堯是法律背景，也很年輕，僅36歲，但這應不是面試沒過關的關鍵原因，而是他在南山僅任董事和董事長特助，董事為合議制，無法判斷尹有無決策和領導能力，且擔任特助時的老闆是被懲處的前董座杜英宗，恐怕也讓金管會不放心。

同時，南山這次是系統出包而被開出史上最重罰單，等於是「敗給IT」，尹崇堯應該沒有IT相關的資歷和訓練，也可能是「難過關」的原因之一。

保險業務的複雜程度很高，前金管會委員建議，南山董事會未來如果想要在提報尹崇堯為董座人選，應該先把尹放到經、副理等管理職，直接接觸保險業管理實務，有了相關資歷，年齡就不會是問題。

前委員也分析，尹崇堯寫下兩次面試、主委親任考官的金融業紀錄，很可能是第一次面試時「沒考好」，金管會審慎考慮下，再給他一次機會。

(中時 )