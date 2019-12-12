選戰倒數29天，國民黨與韓國瑜競辦發動空軍文宣戰、陸軍組織戰，結合打鬼軍團、監票大隊，全面催票固票。空戰將以每天至少2場記者會開轟蔡政府，結合新媒體等文宣攻勢，喚起選民「討厭民進黨」；陸戰則以系統催票，加上韓國瑜下鄉、4場大造勢，再創去年「庶民起義」贏回高雄的旋風；黨主席吳敦義昨天已下令2000位黨代表要催出至少50萬票「落實入櫃」，作為決勝關鍵。

輔選人士說，吳敦義近期調兵遣將，分派文宣、組織及策略等選戰任務；韓辦已調整人事，強化戰力，韓張兩人也分進合擊；加上朱立倫接任全國競總主委，積極整合各層面力量，讓大家都動起來；尤其楊蕙如案揭穿網軍面目，使藍軍過去因「黑韓」而壓抑的情緒出現破口，激起危機感及義憤，近期不僅士氣大振，也是展開反攻致勝的大好鍥機。

國民黨與韓營將各天至少各開1場記者會，狂炸蔡政府濫權失政，並以最省錢的方式透過新媒體、通訊軟體發動文宣戰，「打鬼反假防奧步」將是重點，明天宣布成立6大組的打鬼軍團就是其中一支部隊。

組織戰方面，國民黨已展開系統催票，包括180多個台商會的投票意願強烈，國民黨將全力突破民航局杯葛加班機的問題。此外，雖然黨中央缺乏經費，仍以既有組織及大家對蔡政府的不滿，全面加緊退休軍公教、農田水利及工商社團、勞工等各行業系統催票。

昨天中常會，兼任韓競選總幹事的黨副主席曾永權，以全國2000位黨代表當初競選時都有250至上千票，提出每位黨代表拉250 票入櫃的計劃，認為「50萬票就是韓國瑜當選的決勝關鍵」；吳敦義裁示「務必落實入櫃」，由組發會透過中常委、黨代表聯誼會全面啟動。

此外，組織戰也將延續去年九合一勝績，由15位縣市長、19位議長領軍，對抗綠營以中央資源撒幣，進行區域戰，配合韓國瑜二次下鄉，及4場結合韓家軍的大型造勢。

在區域戰方面，縣市長、議長都動起來，北部、中部氣勢高，南部則以高雄、雲林為指標，其中雲林縣因2008年馬英九在全台贏200萬票，卻在雲林輸1.1萬票，「這次雲林贏1票，南部就大贏」，這也是蔡英文上周到雲林5次，韓國瑜昨天殺到北港的原因。

至於四場大造勢，首場是本月21日高雄挺韓大遊行，要以30萬人強勢輾壓3萬人的罷韓遊行；29日將在台中七期重劃區舉辦50萬人的「決戰中台灣」；明年1月4日選前黃金周將在國父紀念館或板橋第一運動場舉辦；1月10日在高雄辦選前之夜，並考慮同步舉辦雙北場，南北連線。

輔選人士說，黨中央將結合韓辦，嚴密訓練有史以來最龐大、嚴謹的監票部隊，因為「民進黨、李進勇的中選會」絕對不能信任；最後再搭配目前列為機密「情感催票」，強力提高投票率，讓所有的票順利投出，就能讓國政配當選，國民黨重返執政，立院也有機會拿下過半席次。

(中時 )