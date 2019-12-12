本周日(15日)美國政府對大陸1560億美元進口商品加徵15%關稅即將到期，美國總統川普12日美股早盤開盤時發表推文表示，他們已經離陸美貿易協議相當接近，消息一出，激勵美股3大指數齊漲，道瓊工業平均指數更是大漲超過200點。

截至台北時間12日晚上11點45分，道瓊工業平均指數漲209.46點或0.75%，暫收28,120.76點；那斯達克指數漲64.23點或0.74%，暫收8,718.53點；標普500指數漲24.26 點或0.77% ，暫收3,165.89點。

川普推文表示，：「非常接近達成美中重大協議，中國想要這份協議，我們也想要！」(Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!)

白宮12日召開對陸關稅會議，討論新一輪關稅是否如期生效，與會官員分別有美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer)、財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 、白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro)，以及否認華爾街日報有消息稱即將取消對陸關稅，藉此換取陸方採購美國農產品的白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow)。

由於對陸加徵關稅的意見分歧，目前仍未清楚白宮下一步行動，但美國官員一致對外表示，最終決定權仍落在川普手上。

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年12月12日

(中時電子報)