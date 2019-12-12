民進黨今（12）日發布最新競選影片《給台灣一封信》，影片分區有不同的主題，其中高雄主軸是「台灣對不起」，讓高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜爆氣回擊。

韓國瑜晚間在臉書表示，「高雄人為什麼要說對不起？對不起高雄的不就是你民進黨！」一支競選影片，再次展現民進黨「千錯萬錯、都不是民進黨的錯」，「千難萬難、要民進黨認錯最難」的治國邏輯，問「高雄人哪裡對不起台灣？」

韓國瑜提到，中央長期重北輕南，上任後想為高雄爭取一個自由經濟區、想蓋一個24小時的國際大機場、想要申請推進愛情摩天輪的招標案，每個政策都被中央明擋暗阻，「民進黨斷了高雄人發大財的路，怎麼還有臉對高雄人冷嘲熱諷？！」

民進黨在高雄20年來，除了酬庸腐敗、好大喜功外，連馬路都鋪不平、水溝也清不乾淨、通緝犯滿街走也抓不到，甚至用公帑養了2600個人情職位，去年選民用選票教訓民進黨，也彰顯了民主自由的台灣價值，韓國瑜認為，民進黨應該欽佩高雄人的民主精神與自由意志，「難道台灣人只有票投民進黨才算是民主自由？！」

真正對不起高雄人與台灣人的，韓國瑜直言「就是民進黨！」自己一直強調「沒有韓流、只有民心」，去年大部分台灣人已經覺醒，看透這習慣作賊喊抓賊的民進黨，人民要求不多，只希望能過上「台灣安全、人民有錢」的好日子，希望下一代生活在一個有務實的經濟行動、開放的國際關係、快樂的台灣價值的幸福台灣，而非「一個完全執政卻完全卸責，不投你們就要選民道歉的無恥政權。」

韓國瑜說，民進黨有國家機器、有媒體優勢、有網軍壓陣、有東廠肥貓們，所以一連串的政治醜聞，都等不來一句對台灣人的對不起，反而繼續恬不知恥的，到處吹噓台灣還是亞洲四小龍第一名之類的政治洗腦。

最後，韓國瑜請大家「再忍一忍」，明年1月11日，為了蘇啟誠的冤屈、共諜案的真相、普悠瑪家屬的公道…等等，要一起用選票下架這個對不起台灣人的民進黨，讓他們把四年來的政治謊言吞回去，讓台灣下一代免於謊言荼毒。

(中時電子報)