DJI大疆創新不只會玩無人機(drone)，在今年六月份也正式推出了旗下首款教育編程機器人「RoboMaster S1機甲大師」。這一款產品在接近年底的期間，由聯強國際以及先創國際分別代理，也已陸續跟不少店家或教育機構合作，推出體驗課程。究竟RoboMaster S1機甲大師能為你帶來哪些有趣、新奇的體驗，且看以下分享。

DJI RoboMaster S機甲大師體驗 智慧遙控太威了

*組裝：兩人同心 歷時約2個多小時

DJI RoboMaster S1機甲大師採用模組化設計，若從頭開始組裝，依本身經驗在兩人相互合作的前提下，約需要兩個小時的時間就能完成。由於組裝過程步驟眾多，且官網上、包裝盒內都有提供完整說明書，僅提供以下幾點建議，提供有興趣的使用者參考。

1.請照著說明書的步驟來，例如為電池充電、泡發子彈(水晶彈)、組裝專屬的螺絲起子，這些在你組裝時、組裝完都會用到(電池、子彈)，照著步驟來準沒錯

2.安裝有插線的零件時，請先注意整線孔的位置，確認好應該怎麼收線最恰當之後，再鎖上螺絲，以免重工

3.建議使用紙本說明書，勝過網路的PDF版本（因為需要對照看零件的名稱）

4.完整體驗組裝過程後，發現零件的名稱並沒有特殊意義，建議用零件的外型來查找就可以了。建議使用者在開箱準備組裝前，花個幾分鐘將所有零件的情形狀辨識、記憶過一遍，再開始組裝。

5.安裝輪胎時，請務必鎖緊相關螺絲，避免安裝完後，左右移動動作太大而讓輪胎的部分零件(輥子)掉落。

6.將輪胎安裝上車體時，請留意安裝方向（車子底盤上印有輪胎零件的走向，需要一致）

DJI RoboMaster S1機甲大師包裝與開箱。(黃慧雯攝)

DJI RoboMaster S1機甲大師包裝內用海綿放置好各類零件，保護良好。(黃慧雯攝)

*使用：需搭配專屬「RoboMaster」App使用

DJI RoboMaster S1機甲大師組裝完成之後，看起來就像一台威力強大的戰車。頂端是智能中控，負責高清圖像傳輸、人工智能演算、編程開發等功能，並能協調多個命令訊號進行傳輸及執行。下方則是發射器，具備水晶彈(子彈)及紅外光束兩種發射方式可供選擇(在RoboMaster App中可調)。發射器以及智能中控都架設在兩軸(X與Y軸)機械雲台之上，雲台轉動範圍可達 540度 x 65度，配搭 FPV 相機，開啟廣闊視野；內置無刷直驅電機，配合 IMU（慣性測量單元）及控制演算法，抖動控制精準度可達 ±0.02度，帶來穩定的畫面與更好的操控體驗。

DJI RoboMaster S1機甲大師搭配了攝影鏡頭以及發射器。(黃慧雯攝)

車體採用麥克納姆輪，輪組由 4 個各含 12 個輥子的麥克納姆輪構成，可讓 S1 進行全向平移及任意旋轉。輪子的性能來自裡頭的高性能電機，為 RoboMaster S1 定製的 M3508I 電機，內置整合 FOC 電調，輸出扭矩高達 250 mN·m，帶來強勁動力。線性霍爾傳感器配合先進的閉環控制演算法，可進行精細操控。更有多重保護機制，帶來出色的穩定性能。機身共有六塊感應裝甲，可即時感應水晶彈擊打或紅外光束，結合競技規則，可智能裁定勝負(小提醒，切換成射發水晶彈的時候，務必要在戶外或者戴上護目鏡再進行，以免因為子彈彈射角度無法控制而造成意外。)

*使用模式：單人/多人/編程模式 玩法多元

App功能中，RoboMaster S1提供了單人、多人競技以及編程模式。搭配機身上的鏡頭，RoboMaster S1具備了路線識別、視覺標示識別、行人識別、掌聲識別、姿勢識別，還有辨識另一台S1機器人的能力。

在單人模式中(須利用Wi-Fi與S1連線配對)，使用者可以體驗行人識別、遙控射擊等功能，也可以透過第一人稱視角（FPV）操控，體驗不同以往的機器人、遙控車駕駛體驗。多人模式中則是可以體驗共同連線到一台Wi-Fi路由器進行競技或者競速。編程模式則是支援了Scratch 3.0與 Python 兩種程式語言，前者是經典的視覺化程式語言，廣泛應用於全球中小學教育；Python則是人工智能領域廣泛使用的程式語言。無論是編程新人還是達人，都能透過RoboMaster S1體驗全新樂趣。

不僅如此RoboMaster S1還支援46 個可編程零，6個PWM接口和1個SBus接口支援操控自訂配件，探索更多操控的無限可能。

體驗心得

RoboMaster S1機甲大師的操控方法相當多元，隨著使用者年齡的增長，可以深度體驗的功能更多(例如從單人進階到多人、從多人競技進階到編程操作)。是一款寓教於樂的教育機器人產品。喜愛挑戰模型組裝甚至是樂高Technical系列的消費者，應該都會愛上RoboMaster S1機甲大師。想要先體驗再擁有，前往DJI官方臉書粉絲團可以發現更多相關教育與體驗活動。

(中時電子報)