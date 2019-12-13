有「陸版特斯拉」之稱的大陸電動車企業蔚來汽車再度傳出裁員消息，根據一份最新文件顯示，蔚來汽車在北美總部再度裁員141人，是今年來第三度在美國裁員，裁員主要集中在研發和工程崗位。

外媒報導，今年5月，蔚來汽車已解雇了70名員工，並關閉了位於舊金山的一個辦公室，9月又裁掉了62個職位；而蔚來向加州就業發展部最新提交的文件顯示，該公司的北美總部再度裁員141人，是今年來第三度在美國裁員，累計裁員數273人，已接近員工總數640名的一半。

對此，蔚來汽車北美公關主管JoAnn Yamani表示，這次裁員主要是自動駕駛團隊，進行此次裁員跟公司和英特爾合作自動駕駛部門Mobileye有關。事實上，不僅北美地區，蔚來汽車已經全球員工數從將近一萬人削減至約7800人。

然而不僅大陸車企面臨裁員危機，受到市場需求減少以及生產技術轉變影響，全球汽車業正醞釀大規模裁員潮。輪胎商馬牌9月宣布裁員2萬人，戴姆勒日前宣布未來2年內裁員逾1萬人，豪華車商奧迪也宣布裁員1萬人，今年對於汽車業員工是難過的一年。

(中時電子報)