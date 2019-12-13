遇到女生哭該怎麼辦？一名男網友竟然語出驚人表示，他「褲子一脫讓鳥飛」，立即讓妹子體認到「保持安全」比較重要，嚇得忘了哭轉身就跑。不料，這篇玩笑性質居多的「唬爛文」，竟獲得眾多魯蛇盛讚：日行一善！

有網友在PTT發問，表示等捷運時發現有妹子邊講電話邊哭，紅著眼眶噙著眼淚，著實讓人心疼，手上只有肥宅擦汗用的手帕，不知拿出來合不合適，問眾網友該怎麼做？

暱稱「煙大屌宅男」的網友回應：「假哭啦 在那邊演 以為偶像劇喔」，還說上次遇到這種情況是半夜在公園裡，他在投籃，一個女生在鞦韆上講電話，講著講著就哭了。

「煙大屌宅男」說自己投得心煩，就在距離她10公尺處，將運動褲跟內褲一起脫下來。女生轉頭一看，眼睛睜得大大的，嚇得提起包包跑了，一點哭聲都沒聽到。

最後「煙大屌宅男」更說，這種女生都自以為在演偶像劇，掏出懶X她們才會發現「現實生活保持安全比較重要」。

這篇明顯唬爛的文章贏得眾多網友讚賞，紛紛回應「日行一善」、「好方法」、「好人」、「又學到日行一善的新招 不是只有扶老奶奶過」、「唬爛的優文給推」、「可以出來選總統了」、「她看到小條的剝皮辣椒 就笑著回家了」。

(中時電子報)