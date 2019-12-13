前美國在台協會理事主席卜睿哲在華府一場研討會上分析台灣大選，並指出若總統蔡英文連任，將持續在美中之間尋求平衡；若國民黨提名人韓國瑜當選，則須向美方保證會務實看待大陸對台灣的挑戰。

據中央社報導，目前擔任「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）資深研究員的卜睿哲（Richard Bush）指出，川普政府認為北京才是企圖改變兩岸現狀的一方，而美國行政部門認為北京對台灣採取侵略性行為的作法已是美中競爭的一部分，台灣或許已是美國的戰略資產。

對於明年總統大選結果，卜睿哲認為若蔡總統連任成功，應會持續在美中之間尋求平衡，美國行政部門的對台政策也應會持續；若是韓國瑜當選，卜睿哲指出他其中一項工作是向美國保證，對於北京對台灣構成的挑戰，韓國瑜和他的政府會務實看待，以及美國對台灣安全與繁榮的重要性。

至於台灣政府是否應該協助香港示威者，卜睿哲則認為北京已認定台灣與香港，特別是太陽花運動與香港示威者之間有所連繫，懷疑台灣協助推進港獨。雖然卜睿哲不認同北京的懷點，但也不確定台灣是否要自找麻煩，加深北京懷疑，「台灣已經要應付許多來自對岸的挑戰」。

此外，卜睿哲認為若蔡總統2020年連任成功，繼任者也能在2024年勝出，這可能意味民主進步黨將成為台灣最大政黨，也反映北京必須面對台灣民眾情緒的現實。若是民進黨能再贏得2024年總統大選，並持續在2028年連任，將是更進一步的訊號。

(中時電子報)