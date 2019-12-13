3.3萬坪濃蔭社區，獲雙鑽石綠建築認證

近年氣候議題火熱，國際間綠建築當道，而在新北市板橋區一座3.3萬坪的森態社區，早已榮獲「EEWH鑽石級綠建築、鑽石級綠色社區」雙料認證，更穩穩拿下第五屆台灣景觀大賞規劃設計類首獎，那就是雙北最綠馥的「板橋浮洲合宜社區」。

浮洲合宜住宅每年可節省公共電費約1,400萬元、公共水費約500萬元，為地球盡一份心力的同時，也能減少龐大開銷，締造住戶與環境的雙贏。

「板橋浮洲合宜社區」綠覆率高達150%，打造約2.5萬坪的綠地，植入66種闊葉喬木、23種蜜源灌木，固碳量約3001噸，製氧量相當於7.7座大安森林公園。現今這座生態型社區已有約2萬人口居住，結合一樓的複合商城「日勝好市吉」，自成一座微型城市，成為宜居宜商的生活勝地。

社區內設有6座生態水嶼，並於大面積綠地下鋪設雨水回收系統，將水資源重複淨化使用，同時豐富社區生態。

板橋休閒新聚落，自然 x繁華雙重魅力

「日勝好市吉」複合商城距「浮洲濕地」僅約3分鐘的步行時間，雙雙皆為板橋高人氣的休閒據點，後者座落於大漢溪流域、占地達40公頃，被列為國家級的溼地景觀。全區分為草澤濕地與礫間淨化系統2大部分，並設有自行車租賃站，歡迎親子踏青、四處遊覽，在城市也能和小動物做朋友的優美環境，吸引許多爸媽專程帶小孩來玩。

浮洲人工濕地擁有純淨的生態環境，與浮洲合宜社區2.5萬坪綠地，共結為板橋最美的綠色風景線。

親子可從浮洲合宜社區出發，沿著自行車道與小動物們相見歡，此外濕地內還有多處保育設施可供參觀，打造寓教於樂的休閒行程。

遊覽完濕地的自然風光，還能回到「日勝好市吉」複合商城逛逛、採買，全聯福利中心、新北市首家統一集團「Big7」複合商店、炸雞店胖老爹、連鎖咖啡店路易莎、以及各式餐飲皆已進駐，遊、憩、食、購一次滿足！住戶表示：「這樣的休閒環境得天獨厚，別處很難複製」，這也說明了為什麼浮洲合宜社區能達到九成以上高入住率！

社區一樓的「日勝好市吉」複合商城，從餐飲、量販、文教、運動、超商、市集到診所藥局應有盡有，各項機能皆已成熟。

新北首家統一「Big7」超商已進駐社區，店內引進博客來書店與「!+? cafe reserve」不可思議咖啡館等全新服務，打造出有別於一般7-11的新型態複合商店。

此外，浮洲合宜社區開發商-日勝生集團更落實“在地創生”理念，以藝文、活動、市集深耕社區營造，除了原本規劃的13座藝術品外，更邀來知名插畫家SMART合作，在社區內打造多間藝術實境店，吸引各地粉絲前來打卡，搶看浮洲限定的童話風景。而自2019年起，也接力舉辦2場親子活動，超過4,000人共襄盛舉。2020年起還會打造青創聚落、以及年度文創市集，相當於向外界昭告：這裡就是板橋的生活熱帶！邀請雙北市民一同見證浮洲的地方魅力。

日勝生集團邀請插畫家SMART 打造20間藝術實境店，為社區注入別樣的藝文色彩，深獲大小朋友喜愛。

今年11月於日勝好市吉舉行的「浮洲健康日」活動，現場邀請MOMO家族站台唱跳，帶領雙北市民體驗板橋浮洲的休閒魅力。

一樓庭園門戶，城市中的天然造氧機

而現在，喜愛浮洲的人有福了！「日勝好市吉」限量釋出34-68坪的「一樓花園戶」，總價僅1700萬起。庭園中的綠植為室內提供良好的遮蔭，宛如一座森林系Lobby，不僅能隔絕塵囂，亦能源源不絕地製造鮮氧。除了養身養心的戶外綠意，「日勝好市吉」一樓花園戶的6米樓高空間也賦予視野更多舒適度，且室內設有獨立室內梯與合法夾層，讓空間調度更加萬用。

日勝好市吉34-68坪「一樓庭園戶」，實品屋庭園實景。

日勝好市吉34-68坪「一樓庭園戶」，擁有寬裕的迎賓洽公空間。

為呼應綠建築的環保價值與社區的休閒定位，在交通方面也積極落實綠色行動。從社區散步約900米即達板南線「亞東醫院站」，社區內也有多座Ubike站點，日勝生集團更捐贈電動巴士，未來將往返社區與捷運站。「日勝好市吉」同時擁有濃綠生活與四通八達的捷徑，在如水泥叢林般的板橋更顯珍貴，讓不少知音們趨之若鶩。

「日勝好市吉」基本資料

投資建設：日勝生活科技股份有限公司

基地面積：約33,360坪

產品：34~68坪一樓花園戶、30~70坪店面（樓高6米）

公設比：約29%

接待中心：新北市板橋區合宜路7號

洽詢專線：（02）8275-2233

個案官網：日勝好市吉

社區另有青創進駐優惠計畫，有意創業的青年請進：

(中時電子報)