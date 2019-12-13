Lakers and Magic exchanging words 👀



Dudley wanted all the smoke 😂 pic.twitter.com/1wHRN2oZJO — Bleacher Report (@BleacherReport) December 12, 2019

湖人12日跟魔術打到最後7分06秒，「魔獸」霍華跟對方爆發衝突，沒想到一旁的湖人隊友杜德利更加激動，衝入戰局當中猛推對方一把，結果杜德利跟魔術前鋒艾旺杜都被驅逐出場，杜德利賽後強調，「這就跟保護自己兒子一樣！」

「當時情況有些緊張，雙方都沒被吹判犯規，不只是我，我們都必須替隊友挺身而出，有時是推擠，有時是惡意犯規，」杜德利賽後表示，「我不關心我的隊友是否有錯，就跟你兒子惹了麻煩，無論如何你都站他那邊，我必須這樣做。」

其實霍華重新回到老東家魔術主場打球，本來就百感交集，也成魔術球迷與球員針對對象，但在衝突發生之際，他反而相當冷靜離開戰局，不像以往直接跟對方槓上，充分表現出他日漸成熟的一面，反而是一旁衝入戰局的杜德利超激動。

「我們這個球季本來就在支持彼此，我很開心看到杜德利這樣做了，」全場只拿2分、6籃板的霍華表示，「我們只想把比賽提升到另一層次，也讓對手放棄繼續反撲的動力，我想我們作到了，我很感激杜德利，有他這種隊友真的很棒。」

(中時 )