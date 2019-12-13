銅鑼鄉公所暫遷至銅鑼灣會館，17日起開始服務。（巫靜婷攝）

銅鑼鄉公所辦理原址拆除重建作業，13至16日開始搬遷，18日舉行動土典禮。（巫靜婷攝）

銅鑼鄉公所將拆除重建，鄉長李瑞廷與各村長們，11日於公所門口合影留念。（銅鑼鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣銅鑼鄉公所辦公廳舍使用約47年之久，建物有耐震疑慮，將進行拆除重建，總經費約1億1000多萬，獲內政部補助8800多萬、縣府補助200萬、公所自籌2200多萬元辦理，公所17日起遷至銅鑼灣會館辦公，13至16日為搬遷日，暫停公所內、外服務。

苗栗縣頭份市、三灣鄉、銅鑼鄉及西湖鄉公所，使用時間已有4、50年，建物老舊龜裂並接近斷層帶，有安全顧慮，且多數廳舍及停車空間不足，縣府爭取前瞻計畫補助，由內政部及地方自籌經費拆除重建，銅鑼公所即日起進行搬遷作業，18日舉辦動土典禮，因大型吊具進駐，公所周邊16、17日上午8點至下午6點禁止停車。

銅鑼鄉長李瑞廷表示，原建物使用已久，經921地震劇烈搖晃，2、3樓出現裂痕急需重建，為提供鄉親更優質的洽公環境，鄉公所將進行原址拆除重建作業，新的行政中心為地下1層停車場、地上4層的建物，在美化等各方面都十分漂亮，歡迎鄉親共同監督重建工程施作，也請鄉親多多包涵停車不便之處。

李瑞廷說，重建工程需耗時450個工作天，約1年半的時間，公所將暫遷銅鑼灣會館，目前新辦公空間已完成隔間並整理完畢，而鄉民代表會辦公處則暫移至消防隊對面的展售中心，開會另在中平集會所舉辦。

(中時 )