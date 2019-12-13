大湖鄉公所推廣小鎮觀光，發表新版大湖旅遊地圖及「悠遊小鎮玩大湖」隨身手冊、電子書，方便遊客隨手查詢。（巫靜婷攝）

大湖鄉旅遊地圖、「悠遊小鎮玩大湖」隨身手冊，即日起可向大湖酒莊等大型餐廳、旅宿業者免費索取。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖鄉為交通部票選觀光小鎮之一，大湖鄉公所因應草莓季開跑，結合鄉內食宿、觀光景點、農特產等元素，自10月起籌畫、發表新版大湖鄉旅遊地圖、「悠遊小鎮玩大湖」隨身手冊及電子書，內容整合大湖鄉旅遊資源，方便遊客查詢利用。

大湖鄉旅遊地圖，分為介紹住宿的「巡宿趣」及介紹客家美食的「巡食趣」2版本，連同「悠遊小鎮玩大湖」隨身手冊，在大湖酒莊、巧克力雲莊、大型餐廳、旅宿地點、協會放置，民眾可主動詢問、免費索取。

大湖鄉1年4季皆可體驗採果，鄉長胡娘妹力推10個村莊玩好玩滿，時序入冬，大湖不僅可採紅艷的草莓，還能登上薑麻園採黃澄澄的柑橘、橙類，她指出，說到賞楓，大湖有馬拉邦山，說到泡湯，整路也有許多泡湯業者可供選擇，除了採果，喜愛走古道、古圳者，絕對不能錯過老官道、大窩生態園區及地景藝術。

胡娘妹說，想體驗藝文類者，可前往富興村、芎蕉坑等地，欣賞知名畫家李平的創作、台3線旁陶藝家李仁燿的小口瓶藝術，還能到水頭人家體驗陶藝DIY；喜愛大自然風光可往南邊走，到幸福花之島、鯉魚潭水庫欣賞湖光山色。

大湖鄉餐飲以客家美食為主，胡娘妹推薦客家米食，包含水粄、發粄、蘿蔔糕等，老街上隨處可見百年老店，值得2天1夜細細品味，她表示，「悠遊小鎮玩大湖」隨身手冊，介紹了鄉內人文、景點、農特產、信仰以及住宿等詳細資訊，搭配2處休閒農業區獲獎加持，民眾可慢遊其中，感受大湖之美。

(中時 )