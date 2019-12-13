三星7奈米EUV終於獲得大廠青睞，高通今年推出驍龍765系列處理器給了三星機會，面對台積電7奈米產能爆滿，三星對其他半導體大廠來說是另一選擇，美商超微（AMD）高層被問及是否會交給三星代工？答案是有台積電和格芯（Globalfoundries）兩家就夠了，這種說法等於狠狠打臉三星。

高通上周推出新產品，其中，5G高階行動處理器驍龍865等4項產品交由台積電代工，至於驍龍765系列等3項產品則委由三星生產，雖然都採用7奈米製程，但台積電拿下主流5G晶片訂單，且代工品項領先競爭對手三星，成為最大贏家。

快科技報導，超微今年Ryzen 3000及EPYC 7002系列處理器，分別使用台積電7奈米及格芯14/12奈米。其實格芯原本也打算參與超微7奈米CPU代工，但因去年8月停止研發14/12奈米以下製程而作罷。

在台積電7奈米供不應求之際，超微是否會找上三星代工呢？超微副總Ruth Cotter表示，公司目前的業務規模有台積電與格芯就足以支撐代工需求，並不需要跟三星合作，但未來可能會考慮不同的代工廠組合。

報導指出，超微並沒有把話說死，因為今年才跟格芯簽訂5年WSA晶圓採購協議，2024年之前要保證一定的採購量，因此這段時間，超微不太可能更換代工廠。

(中時電子報)