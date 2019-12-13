通靈大師江嘉葉。

高以翔前陣子因為錄實境秀不幸逝世，令親友粉絲不捨，而通靈大師江嘉葉因為數度以通靈看到高以翔魂魄，引發輿論熱議。日前范瑋琪（范范）與老公黑人陳建州，特地邀約一票好友，陪高以翔父親提前過聖誕，說說心裡話，江嘉葉也再次看到高以翔的身影了。

江嘉葉透露自從高以翔遺體回到台灣後，她偶爾都會以通靈觀察高以翔是否安好，果然就在范范等好友陪伴高父過節時，她又再次看見了高以翔魂魄。江嘉葉說：「事前高以翔得知此事，非常高興，也很期待，當天祂帶著二位一直陪著祂的天使，一起到高家參加這個活動。一入門看到屋內的布置，雖然簡單，但聖誕氣氛濃厚，祂很感動朋友的用心，為了讓父親能稍解思子的悲傷，帶來濃濃的溫暖陪伴父親過聖誕。」

江嘉葉更在眾人唱著《Hey jude》時，看見高以翔站在范瑋琪後面，一起跟著唱，江嘉葉透露當時高以翔眼眶泛紅，大概是遺憾祂不能現身和大家見面、快樂合唱，當父親獨自彈著吉他唱歌時，祂也站在父親背後環抱著父親輕輕合唱，慢慢的又走到父親面前，跪在他面前，對著父親說：「爸，我回來了！」但是看不到祂的父親，不知日日思念的以翔就在前面。

當眾人對著窗戶邊高掛的「G聖誕花環」一起合照時(高以翔英文名 Godfrey)，全體一起指向G，江嘉葉透露高以翔也調皮地跟著大家一起指向「G花環」，又大聲的說：「我在這裡，你們該指向這裡。」接著又難過的說：「我知道你們看不到我，你們對我的懷念我很感動，為我父親做的，我很感激，但是陰陽兩隔，我已經無法和你們相聚在一起，請你們不要再難過、傷心，我目前真的很好，請不用擔心，我會祝福大家平安順利，將來天國見。」

(中時電子報)