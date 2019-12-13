美國行動處理器龍頭高通（Qualcomm）本月初一口氣發表3款最新處理器，分別是旗艦手機晶片Snapdragon 865，以及Snapdragon 765、 Snapdragon 765G兩款5G系統單晶片（SoC），然而，為何高通將旗艦機的5G處理器採取外掛Snapdragon X55 5G 數據晶片的方案，市場議論紛紛。有消息指出，高通是為了對付搶先一步發表的聯發科「天璣1000」，以及華為旗下海思半導體的「麒麟990」2款5G處理器。

高通年度 Snapdragon 技術高峰會(Snapdragon Tech Summit) 在本月3日在夏威夷登場發表3款處理器，小米副董事長林斌也參與峰會時表示，2020年第1季將發布年度旗艦機小米10，將搭載Snapdragon 865。同時，也參加峰會的OPPO 全球副總裁暨全球銷售總裁吳強，也表示該公司下一代旗艦機將搭載Snapdragon 865，預計明年第1季推出，至於即將發表Reno3 Pro，則是確定採用Snapdragon 765G。

高通一推出新處理器之後，各個大陸手機品牌就紛紛搶進稱要採用，但S865要外掛Snapdragon X55 5G 數據晶片，才算是真正的5G處理器，外界就質疑，為合高通放棄當前主流整合方式，也不免與天璣1000、麒麟990比較。對此，高通則是回應，5G 初期市場尚不普及，加上未來5G技術有望進一步改良，「S865+X55」就成為最好組合。

據陸媒《21世紀經濟》報導，高通資深副總裁暨行動部門總經理Alex Katouzian受訪表示，麒麟990在應用處理器(AP) 效能及S865，麒麟990僅支持6GHz以下頻段、100MHz頻寬，麒麟990雖是系統單晶片(SoC)，但各方面來說都輸給高通。

至於天璣1000，雖能夠支持6GHz以下頻段、200MHz頻寬，但也不支持毫米波，在AP側，他的性能也不如S865，所以天璣1000也不是最頂規的解決方案。

也因如此，高通在研發S865縮短時程，讓高通有辦法提出S765 / 765G解決方案，高通也預測，2022年全球5G智慧手機累積出貨量超過14億部，這是個有巨大潛力的市場，所有手機品牌不會錯過這個機會，也希望能提振近年全球智慧型手機銷量下滑的趨勢，大陸市場尤其為重要戰場，高通不能輸給聯發科、華為。

(中時電子報)