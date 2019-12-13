來自彰化的小張叩應內容。(影片自45:30開始)

資深媒體人陳揮文主持廣播節目，聽眾叩應(Call in)單元每天都有新鮮事，因為昨晚就有一位來自彰化的小張，被問起2020總統大選會投誰，忍不住大嘆一口氣，回答「唉！含淚投韓啦」，只是原因就讓陳揮文忍不住皺成包子臉。

彰化小張表態自己可能會含淚投韓，因為蔡、韓都不是心目中最佳人選，感嘆民進黨這幾年實在太糟糕了。被問起最佳人選，這位小張就回答韓國瑜選市長的時候是很支持韓的，覺得韓應該先把市政做好，此答案也逗樂陳揮文：「你在彰化支持他當高雄市長呵呵呵。」

此時陳揮文又再度追問，你含淚投韓，那你本來支持的人是誰？小張則坦言是朱立倫，也認為若國民黨夠團結，朱立倫可以贏蔡英文、柯文哲的，「民進黨能更夠贏就是因為他們夠團結嘛！」聽到這裡，此時陳揮文表情已經皺成一張包子臉，因為以當時的民調看，朱立倫是不會贏的。

不過聽眾小張也有一套看法，「現在的民調韓國瑜還是不會贏啊。」認為民調是一種參考，更突然自清是中間選民，原本自己是不想投票的，但經過沉思之後，還是要出來投。

(中時電子報)