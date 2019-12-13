侯彥西（右）、大鶴。 盧禕祺攝

特蕾沙演唱主題曲。 盧禕祺攝

演員群。 盧禕祺攝

大鶴飾演打鐵舖第三代傳人。客台提供

吳承洋飾演財經專家。客台提供

侯彥西劇中因跛腳無法騎車，特蕾沙鼓勵他挑戰自己。客台提供

侯彥西飾演失意的工程師。客台提供

侯彥西、特蕾沙、呂雪鳳、大鶴、吳承洋、黃湘婷及資深女星段可風12日出席客家電視台戲劇《四分之3》試片記者會。侯彥西劇中與新人女星特蕾沙有曖昧情，戲外他與北藝大學姊、演員李杏分手後，去年曾短暫與圈外人有段半年戀，最後也無疾而終，目前感情空窗1年。

侯彥西提到上段情，由於女方不理解演藝圈環境，他只要沒接手機、沒回訊息，她就沒安全感，最終協議分手，「及早發現及早治療，也不要耽誤別人」。也說和李杏仍是偶爾聯絡的朋友，坦言和圈內人談戀愛，好處壞處都有，壞處是共同好友太多，有聚會就容易尷尬。

30歲的侯彥西首度在連續劇扛男一，他說當時壓力非常大，「接演後的10天就要開拍，我心想製作單位怎麼敢找我，我也沒在怕，決定接受挑戰，拍完收穫很多，有種天不怕地不怕的感覺，像是克服語言問題，拍完很有成就感」。他提到，上一部戲增胖8公斤，為了演《四分之3》裡失意工程師又跛腳的角色，短短1個半月內又急速減重10公斤。

胖瘦自如的他，很得意自己還年輕，所以容易做到可胖可瘦，但其實下了不少工夫，「為戲要增胖時，每天早上一睜開眼就是吃個不停，有食物就往嘴裡塞，最爽快的是整罐花生醬大口大口的挖來吃」。接了《四分之3》後，反而要急速減重，他特別請教練指導，嚴禁澱粉類食物、油膩食物要過水，每天還要喝至少3000c.c.的水，才瘦回目前64公斤的狀態，但他渴望有機會挑戰極限，能演出更瘦的病態角色。

他劇中角色因921地震被壓斷小腿，從小走路跛腳，成為人生中過不去的關卡。他特別去借手扙坐捷運及出席家庭聚會，怪異行徑引起親友關注，也因入戲太深，笑說殺青後還有「後遺症」，拍別的戲竟然自動變跛腳，嚇壞一堆工作人員。劇中飾演侯彥西好友的大鶴，角色是打鐵舖的第三代傳人，劇中他要幫好友開賣菜車，因此特別練習手排車。

大鶴苦笑，自己曾考駕照失敗6次，其中前2次的筆試沒過，和大鶴是北藝大同班同學的侯彥西，當場虧大鶴：「智商有問題。」沒想到大鶴在戲裡竟然要挑戰更難的手排，「有一次上坡起步，差點把收音師彈飛出去，心裡到現在還有陰影」。大鶴不但要開手排車、記客語台詞，更要顧表演，他自嘲根本是一個精神分裂狀態。

拿過2次金鐘獎的黃湘婷，劇中飾演侯彥西的姊姊，其實24歲的她比侯彥西小6歲，侯彥西笑稱本來有點擔心：「但看到本人之後覺得『可以』。」黃湘婷大器說：「我8歲就長這樣，習慣了。」未料大鶴竟又補一刀：「這裡她最資深。」指黃湘婷是童星出身，眾人笑罵他真的很不會聊天。

飾演女主角的特蕾沙是台灣人，目前是台日培訓的新生代藝人，今年11月在日本發片。12日記者會上，她以客語演唱《四分之3》片尾曲〈天空之上〉，主持人笑稱她甜美歌聲，讓現場觀眾耳朵都談戀愛了。她說，在台灣第一次拍長劇，講客語是很大挑戰，因為經驗不豐富，很怕拖累大家，讓她想到在日本發展初期也是戰戰兢兢，花2年時間才學會日文，現在已經可以對答如流。

被問到台灣男比日本男溫柔？特蕾沙笑回，「以現場3個男演員來說，大鶴適合當小狼狗、吳承洋是會想談戀愛對象」，侯彥西接話：「到我這，是想跟我結婚了吧？」結果特蕾沙說：「是可以當一輩子的好朋友。」眾人笑翻。

以BL劇竄紅的吳承洋，這次接演客台戲劇，他飾演財經專家，除了專有名詞很饒口外，出場都是對著一大群人說話，每次出場如同他的演講場，大段大段的台詞要記、要說，坦言壓力超大。他在劇中與特蕾沙飾演情侶，但半路殺出候彥西，因此常在戲裡做出很失禮的事，像是故意岔開他們的對話，或當著侯彥西的面環抱特蕾沙宣誓主權，但現實的他不會做這樣的事，「我覺得如果女生真的喜歡我，根本不會三心二意」。

《四分之3》將於12/16起，週一、週二晚間10：00於客家電視台首播，客家電視網站、YouTube、酷瞧、KKTV、LiTV、LINE TV、公視+，同步播出。

(中時 )