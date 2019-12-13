矽智財（IP）廠M31（6643）直接受惠先進製程滲透率持續提升，前三季歸屬母公司稅後淨利2.18億元，較去年同期成長27.1％，每股淨利7元，優於市場預期。M31看好明年5G商用將帶動自駕車、車聯網、及先進駕駛輔助系統（ADAS）強勁需求，持續擴大車用電子市場布局，並宣布研發流程及主要車用IP均完成ISO 26262車規安全認證。

M31宣布，繼高速介面IP的MIPI M PHY、基礎IP的GPIO、和記憶體產生器SRAM Compiler之後，所開發的PCIe PHY和MIPI D PHY也順利取得德國認證機構SGS-TUV頒發ISO 26262 ASIL B Ready認證。M31研發流程及主要車用IP均完成ISO車用安全認證。

M31的10月合併營收受中國十一長假影響降至6,307萬元，但11月強勁成長，合併營收月增30.3％達8,221萬元，較去年同期成長6.4％，前11個月合併營收7.66億元，較去年同期成長15.2％。法人看好M31第四季營收及獲利續創高，全年將賺逾一個股本。M31不評論法人預估財務數字。

車用電子必須考量極高度安全性與可靠度。M31在車用IP設計上，除了在整體電路架構加入安全機制，針對失效模式進行模擬分析及預防措施，在電路佈局上還考量高溫操作環境下產生的電子遷移（electromigration），以及各種靜電破壞的防護力，產出的IC更配合客戶逐步通過汽車電子協會（AEC）所制定嚴格的AEC-Q100驗證標準的可靠度測試，包括早夭失效率ELFR、高溫工作壽命HTOL、靜電防護ESD、閂鎖效應Latch-Up等測試項目。

M31董事長林孝平表示，車用市場進入門檻相當的高，產品驗證與認證時間又很長，M31從幾年前就開始規畫車用市場IC產品設計所需的矽智財相關產品。隨著車用IP產品的開發與認證完成，未來將可提供更多客戶在車用IC領域不同應用上，更完整與更可靠的解決方案。

M31產品自去年以來已獲得一級歐美車用電子大廠採用，製程技術節點包括台積電28奈米28HPC+和16奈米16FFC製程，系統單晶片（SoC）應用領域包括車載娛樂和ADAS且已進入試產階段，IC level的車用可靠度測試AEC-Q100也配合客戶的時程與進度逐一完成規格測試。

(工商時報)