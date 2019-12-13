PCB廠邑昇實業（5291）近年來轉攻高階產品，並具有少量多樣的客製化產品優勢，已成功切入工業電腦、工控、車用、IoT及醫療等高利基領域，為迎接5G應用的大趨勢，目前正和材料客戶合作研發5G產品，預期明後年將可供貨。

此外，高流明及高安全性的LED自行車燈已與歐美一線品牌廠討論年度訂單，自行車燈新品小量試產階段已在第三季完成，第四季雖進入市場淡季，但仍在配合客戶規劃明年新品的出貨時間，預期在農曆春節後進行量產陸續分批交貨。整體而言，邑昇今年全年營運成長目標不變，2020年成長亦樂觀可期。

邑昇11月合併營收9,279萬元，因12月客戶將進行年度盤點及歲修等因素，11月提前拉貨效應下，營收較上月雖未成長，仍較去年同期成長2.75％。公司持續受惠於轉型優化效益，帶動整體營收仍保持雙位數成長的年增率，累計前11月營收11.13億元，較去年同期增加16.19％。

邑昇目前分兩大業務，包括印刷電路板（PCB）本業以及光電事業部（LED行動照明），目前兩項業務比重分別69％及31％。累計前三季合併營收9.15億元，稅後淨利0.61億元，每股盈餘1.83元，年增率分別為15.34％、101.21％、98.91％，今年前三季表現已超越去年全年表現。另受惠製程改善提高生產效率，及高毛利產品比重提升帶動下，前三季平均毛利率為21.34％，較去年同期增加4.8個百分點。

公司先前表示，歷經三年的轉型優化調校，今年營運回歸穩定成長軌道，看好客戶下單力道未減，預期第四季應該會維持成長力道，明年力拚營運繼續成長。PCB產品將以小量多樣的優勢持續爭取IPC及利基型客戶，在5G及IoT等市場需求帶動下，明年維持成長動能可期，光電事業部除新品即將上市，也積極發展自有品牌「DOSUN」，預期將成為公司未來不小的成長動能。

(工商時報)