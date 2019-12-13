連接器廠萬泰科（6190）11月營收3.99億元，月減0.07％、年減4.36％，公司先前法說會預估，今年第四季營收將會與第三季持平，不過獲利有望優於第三季。展望明年，除了既有的產品線持續取得突破性進展外，亦計劃推出更多網路線的新運用以取代傳統的線材，看好5G高階網路線的高度成長以及東南亞的轉單效應，都將是重要的成長動能。

其中東南亞轉單對萬泰科來說會是不小亮點，萬泰佈局東南亞時程較早，泰國廠超過28年、越南廠超過8年，這兩廠不僅營收、獲利穩定成長，受惠中美貿易戰，越南廠獲利更有明顯的成長幅度。此外中國網通業幾乎被列入高課稅範圍，轉單效應更加明顯，同時也跟客戶有新的產品開發案在進行中，目前越南廠已因應新客戶的產能需求，著手增建第三棟廠房，廠房面積共9,000平方米，產能將是現有使用廠房的一倍，預計明年二月啟用。

高階特殊線材的部分，萬泰在客製化、特殊製程能力上有別於同業，並不是只有生產一般量大的產品，明年重點除了加強5G高階線材外，也積極朝向多功能化的設計，以符合不同客戶的需求，如應用在礦坑、機械手臂中，由於特殊線材的毛利表現較好，預期將會是明年重要的成長動能之一。

明年市場關注的5G，萬泰科表示，目前公司Cat6A線材已實際應用5G網路的建置，未來5～10年5G用線量是無限多。

萬泰在美國、中國都有出貨並實際應用，看好現階段僅是建制期，未來真正進入5G時代，需求量會更大，萬泰將著重在高階以及特殊線材上的開拓，公司也設下目標，2020年拚營收成長20％，同時營收放大，預期獲利表現會優於今年。

(工商時報)