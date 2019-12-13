聖暉（5536）受惠台商供應鏈移轉商機，11月營收表現亮眼，12日外資與自營商進場買超，盤中爆量大漲逾2％，收盤價183.5元、上漲3.5元，漲幅1.94％，總成交量暴增至1,300多張。

貿易戰、台商紛紛建立第二基地，建廠商機浮現，聖暉2019年前三季來自東南亞、台灣已簽約未完工的在建工程案量成長；且在東南亞多國設立據點，此波供應鏈移轉商機，聖暉順勢接收，近期已在泰國成立據點，2020年將明顯受惠，帶動東南亞業績逐步成長。

(工商時報)