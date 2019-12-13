熱門股－聖暉 建廠商機業績喊衝 04:102019/12/13 工商時報 曾麗芳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 聖暉日線圖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 聖暉（5536）受惠台商供應鏈移轉商機，11月營收表現亮眼，12日外資與自營商進場買超，盤中爆量大漲逾2％，收盤價183.5元、上漲3.5元，漲幅1.94％，總成交量暴增至1,300多張。 貿易戰、台商紛紛建立第二基地，建廠商機浮現，聖暉2019年前三季來自東南亞、台灣已簽約未完工的在建工程案量成長；且在東南亞多國設立據點，此波供應鏈移轉商機，聖暉順勢接收，近期已在泰國成立據點，2020年將明顯受惠，帶動東南亞業績逐步成長。 (工商時報) #成長 也許您會感興趣 推薦閱讀 大啖供應鏈移轉商機 聖暉業績大幅成長 16:252019/12/09 財經 營收快報－聖暉11月 重拾成長力道 04:102019/12/10 證券．權證 聖暉11月業績亮眼 激勵早盤股價漲逾2％ 09:362019/12/10 財經 《業績-半導體》群聯11月營收年成長23％，總出貨量成長75％ 15:062019/12/10 財經 業內外皆美！統一超11月營收再創高 18:082019/12/10 財經 陸2020經濟成長破6？陸學者：屬正常仍對前景樂觀 21:552019/12/10 財經 亞銀下修亞洲開發中國家成長預估 台灣維持不變 14:002019/12/11 國際 陸明年GDP 亞銀下調至5.8％ 04:092019/12/12 焦點新聞 一次性移轉訂價 稅號填錯無法退稅 04:102019/12/12 金融．稅務 中廣土地移轉國有追徵77億 裁准停止執行確定 18:312019/12/12 社會 工商時報熱門新聞 確定現身！遠航董座張綱維上午11點將召開記者會 - 生活 - 工商 比核彈驚人！台積電暴衝334元逆天價 - 財經 - 工商 台中港三井OUTLET業績亮眼 加碼興建二期明年動工 - 財經 - 工商 World Gym砸35億 大手筆展店 - 財經要聞 - 工商時報 樺福遠航集團 後續恐連環爆 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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