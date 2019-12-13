前總統府副秘書長、中國國民黨台北市議員羅智強在2020大選倒數30天時指出，黨籍候選人韓國瑜與國民黨的致勝之道，就是要告訴大家，民進黨是傷害台灣民主、讓民主退步的政黨，只有韓國瑜與國民黨才是民主的守護者。他也認為，國民黨在抓議題時沒有抓到民心的向背。

羅智強接受中評社訪問時表示，台灣民眾對兩岸議題意見很分歧，國民黨主張和平路線，民進黨主張對抗路線，這兩種路線都有人支持、反對，很難取得共識，但台灣政治的公約數是民主、法治、人權、自由。

他分析，去年九合一選舉民進黨會大敗，跟兩岸、經濟好不好無關，民進黨大敗最大的原因是「東廠張天欽」、「北農吳音寧」、「台大沒校長」，這三個踐踏民主法治的事情讓大家非常討厭。

羅智強說，九合一選舉後這一年下來，民進黨踐踏民主法治的事情不但沒停下來，反而愈來愈兇悍。例如中選會主委硬要用有黨派色彩很濃的李進勇；前法務部長邱太三關說司法；監察委員陳師孟恐嚇司法；民進黨立委陳明文搭高鐵遺留300萬現金；走私香菸上萬條；以及「卡神」楊蕙如的網軍攻擊事件等等。可以發現，民進黨蔡政府發生事情的嚴重度、頻率、霸道、濫權的程度，絕對不輸2018年，但現在焦點全部被移轉，所以韓陣營、國民黨應該把焦點拉回主軸。

他說，民進黨扣著國民黨不分區立委候選人、退役中將吳斯懷無限上綱。在兩岸關係上是否認同吳的言行是一回事，因為也確實有人認為吳不該去大陸出席敏感的政治活動、不該起立敬禮；但關鍵是，吳並沒有違法、沒有關說司法，可是民進黨不分區立委候選人，擺明放了一個關說司法的柯建銘，可是國民黨除了他及少數黨籍市議員外，全都沒人去碰柯建銘，這表示說國民黨在抓議題時沒有抓到民心的向背。

羅智強認為，如果要求得勝選，要先拿掉勝負得失心，回到人民在乎的事情，人民其實很在乎關說司法的人在享受權力，但今天如果不說，人民不會知道。

羅智強說，如今剩下30天不到，韓陣營與國民黨一定要回到民主的精神與價值，告訴大家，民進黨打著民主進步4個字傷害民主、讓民主退步，因此國民黨要成為民主的守護者，這才是致勝之道。

(中時電子報)